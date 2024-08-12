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Чи будуть відключення світла 13 серпня: прогноз «Укренерго»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чи будуть відключення світла 13 серпня: прогноз «Укренерго»
колаж: glavcom.ua

Енергетики закликають українців ощадливо споживати електроенергію протягом всієї доби

 

В Україні у вівторок, 13 серпня, відключення електроенергії за графіками не плануються. Про це повідомляє «Укренерго».

«Завтра, 13 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються», – йдеться в повідомленні.

Водночас в «Укренерго» попередили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі, українців повідомлять додатково про застосування відключень світла.

«Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби», – наголосили в компанії.

13 серпня відключення електроенергії в Україні не заплановані
13 серпня відключення електроенергії в Україні не заплановані
фото: інфографіка «Укренерго»

Нагадаємо, що в неділю, 11 серпня, заходи обмеження споживання електроенергії застосовуватись не будуть.

Тим часом Міненерго запевняє, що навіть якщо в Україні знову буде так спекотно, як у липні, повернення жорстких графіків відключення світла наразі не прогнозується. Але варто пам’ятати про потенційні російські обстріли енергетики, які можуть змінити ситуацію. 

Раніше стало відомо, що НАЕК «Енергоатом» у 2024 році планує здійснити ремонти ще двох енергоблоків атомних електростанцій у межах підготовки до прийдешнього опалювального сезону.

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Читайте також: Як навчатимуться діти під час відключення світла? Деталі від МОН
Теги: Україна Укренерго обмеження відключення світла

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