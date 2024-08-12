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Після спроби закриття Intagram Туреччина може вдатись до блокування популярного месенджера

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Після спроби закриття Intagram Туреччина може вдатись до блокування популярного месенджера
На порядку деному у Туреччині блокування Telegram
фото із відкритих джерел

Туреччина виявила у Telegram-месенджері канали, через які вільно продавалися наркотики, пропагувалась проституція, азартні ігри та були відео про педофілію

Турецька влада може заблокувати доступ до Telegram через канали з продажу наркотиків та пропаганду азартних ігор. Про це пише видання Sabah із посиланням на джерела.

Управління інформаційних технологій та комунікацій Туреччини виявило в месенджері канали, через які «вільно продавалися наркотики, рекламувалась проституція, азартні ігри та відео про педофілію».

Регулятор направив понад 1000 повідомлень до штаб-квартири Telegram в Англії з вимогою закрити ці канали, але не отримав відповіді, йдеться у матеріалі. «Було заявлено, що якщо Telegram найближчим часом не вживе заходів щодо цих каналів, закриття соцмережі може опинитися на порядку денному», – наголошується в тексті.

Як відзначають місцеві журналісти, Туреччина посідає 10 місце серед країн, які найбільше використовують Telegram (близько 8 млн активних користувачів).

Нагадаємо, 11 серпня Туреччина скасувала обмеження з Intagram, який раніше 2 серпня турецький регулятор інформаційних технологій заблокував.  Турецька влада звинувачувала Instagram у видаленні деяких постів із висловлюванням співчуття у зв'язку зі смертю головного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії, який загинув внаслідок авіаудару в Ірані 31 липня.Також 8 серпня у Туреччині заблокували доступ до платформи зі створення ігор Roblox – гру запідозрили у жорстокому поводженні з дітьми.

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Теги: обмеження блокування соцмережі азартні ігри влада Telegram проституція наркотики Туреччина

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