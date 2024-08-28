Легендарний протоколіст президентів розказав про одну суттєву різницю між Кучмою та Ющенко
Георгій Чернявський, який відповідав за президентський протокол, привчав лідерів країни до таймінгу
Другий президент України Леонід Кучма був дуже організованою особистістю, а з третім президентом України, Віктором Ющенком, було складніше. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив Георгій Чернявський, колишній керівник служби державного протоколу, який працював з трьома президентами України.
«Леонідові Даниловичу я нагадував перед виступом про часові обмеження. І він не ігнорував цих настанов. Кучма загалом був дуже організованою особистістю. А з Ющенком було складніше. Я намагався», – розповів колишній головний протоколіст України.
Щоб зупинити президента Ющенка, який, забувши про графік, продовжував цікаву розмову, Чернявському доводилося з’являтися у дверях і давати знак, що треба завершувати.
«Та часто так бувало, що Віктор Андрійович, бажаючи продовжити цікаву для нього розмову, вдавав, начебто не бачить мене, і відвертався. Тоді я заходив з іншого боку і ставав так, щоб йому вже ніяк було відвернутися», – пригадує колишній керівник служби державного протоколу.
За словами Чернявського, відповідність таймінгу не була сильною стороною Віктора Андрійовича Ющенка. «Особливо складно було на початках, коли він тільки-но став президентом», – каже колишній головний протоколіст України.
Чернявський пригадав, що одна з перших нарад Ющенка в робочій поїздці Україною тривала чи то шість, чи то вісім годин.
Нагадаємо, країни Заходу, які продовжували скуповувати російські енергоресурси після того, як Путін встановив диктаторський режим, винні у тому, що Росія нападала на Україну та веде агресивну політику. Таку думку в ефірі «Еспресо» висловив колишній президент України Віктор Ющенко. Він заявив, що Європа бездумно платила путінському режиму мільярди доларів, порушуючи усі норми щодо енергетичних квот на регіональному ринку.
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