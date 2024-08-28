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Легендарний протоколіст президентів розказав про одну суттєву різницю між Кучмою та Ющенко

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Легендарний протоколіст президентів розказав про одну суттєву різницю між Кучмою та Ющенко
Леонід Кучма був дуже організованою особистістю
фото з відкритих джерел

Георгій Чернявський, який відповідав за президентський протокол, привчав лідерів країни до таймінгу

Другий президент України Леонід Кучма був дуже організованою особистістю, а з третім президентом України, Віктором Ющенком, було складніше. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив Георгій Чернявський, колишній керівник служби державного протоколу, який працював з трьома президентами України.

«Леонідові Даниловичу я нагадував перед виступом про часові обмеження. І він не ігнорував цих настанов. Кучма загалом був дуже організованою особистістю. А з Ющенком було складніше. Я намагався», – розповів колишній головний протоколіст України.  

Щоб зупинити президента Ющенка, який, забувши про графік, продовжував цікаву розмову, Чернявському доводилося з’являтися у дверях і давати знак, що треба завершувати.

«Та часто так бувало, що Віктор Андрійович, бажаючи продовжити цікаву для нього розмову, вдавав, начебто не бачить мене, і відвертався. Тоді я заходив з іншого боку і ставав так, щоб йому вже ніяк було відвернутися», – пригадує колишній керівник служби державного протоколу.

За словами Чернявського, відповідність таймінгу не була сильною стороною Віктора Андрійовича Ющенка. «Особливо складно було на початках, коли він тільки-но став президентом», – каже колишній головний протоколіст України.  

Чернявський пригадав, що одна з перших нарад Ющенка в робочій поїздці Україною тривала чи то шість, чи то вісім годин.

Нагадаємо, країни Заходу, які продовжували скуповувати російські енергоресурси після того, як Путін встановив диктаторський режим, винні у тому, що Росія нападала на Україну та веде агресивну політику. Таку думку в ефірі «Еспресо» висловив колишній президент України Віктор Ющенко. Він заявив, що Європа бездумно платила путінському режиму мільярди доларів, порушуючи усі норми щодо енергетичних квот на регіональному ринку.

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Теги: Віктор Ющенко Леонід Кучма президент обмеження

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