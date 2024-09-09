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Нацбанк пом'якшив валютні обмеження для бізнесу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нацбанк пом'якшив валютні обмеження для бізнесу
Національний банк України з 10 вересня 2024 року вносить зміни до діючих валютних обмежень
фото з відкритих джерел

Пом'якшення валютних обмежень підтримає обороноздатність України та роботу бізнесу

З 10 вересня 2024 року Національний банк вносить зміни до наявних валютних обмежень. Зокрема, НБУ пом'якшить низку валютних обмежень для бізнесу. Про це повідомляє пресслужбу Нацбанку.

«Пом'якшення валютних обмежень підтримає обороноздатність країни, роботу українських підприємств та Ядерного страхового пулу», – йдеться в повідомленні.

Серед напрямів, що зазнають змін:

  • Купівля та переказ іноземної валюти для покриття викидів діоксиду вуглецю. Державні підприємства зможуть купувати валюту та переказувати її на користь нерезидентів, щоб закуповувати квоти для покриття або компенсації викидів діоксиду вуглецю, пов’язаних з авіаційною діяльністю.
  • Виплати за операціями, передбаченими договором перестрахування, укладеним з іноземними ядерними страховими пулами.
  • Купівля та переказ іноземної валюти юридичними особами-резидентами, що є суб’єктами електронної комерції, для сплати ПДВ у Євросоюзі.
  • Додатково до вже наявних можливостей, запроваджених у травні та липні, НБУ дасть змогу бізнесу відшкодувати купонні платежі за єврооблігаціями, що були виплачені з 24 лютого 2022 року до 9 липня 2024 року (включно).

«Такі перекази дозволені виключно за рахунок власної іноземної валюти бізнесу (не купленої та не залученої у формі кредиту чи позики від резидента), отже, це не матиме негативного впливу на міжнародні резерви», – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, упродовж наступного місяця в Україні розпочнуть створювати реєстр скомпрометованих банківських карток, а далі – реєстр неблагонадійних торговців. Це потрібно для боротьби з ухилянням від сплати податків.

Як відомо, починаючи з 29 серпня, юридичні особи та фізичні особи – підприємці більше не можуть отримати готівку за переказом без її попереднього зарахування на рахунок. Так, Нацбанк встановив обмеження під час переказу готівки без відкриття рахунку. Відтепер кошти, відправлені за допомогою такого переказу, спочатку повинні зараховуватися на поточний чи платіжний рахунок господарського суб’єкта, лише після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою.

До слова, Національний банк вважає, що введення нових податків або підвищення ставок за наявними можуть призвести до прискорення зростання цін в Україні.

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Теги: Національний банк бізнес валютні операції торгівля гроші

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