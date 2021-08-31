Імпорт електроенергії з РФ і Білорусі буде рівносильним фінансуванню російської армії, – нардеп

В 2021 році Україна імпортувала з Росії і Білорусі електроенергію на суму понад 1 млрд грн. Імпорт призвів до збитків українських виробників електроенергії

«Україні не потрібно імпортувати електроенергію, бо власних потужностей достатньо для задоволення потреб», – Наливайченко

Закупівля Україною електричної енергії у російських енергетичних компаній буде означати пряме фінансування російської армії і російської збройної агресії.

Про це заявив ексглава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко в ефірі телеканалу «Україна24».

«Україна купляє струм і електроенергію в РФ, тим самим ми не тільки свою енергетику знищуємо, не тільки свої робочі місця для енергетиків, та ще і спонсоруємо державні російські енергетичні компанії, які в свою чергу, спонсорують російську агресію – сплачують за російські війська, російську армію, за російські спецслужби на тимчасово окупованих територіях України – і Криму, і Донецьку і Луганську області», – заявив ексглава СБУ.

Він наголосив, що Україні не потрібно імпортувати електричну енергію, оскільки власних генеруючих потужностей достатньо для задоволення власних потреб, а також експорту.

«Наші електростанції можуть виробляти в два, в три рази більше електричної енергії, ніж здатні споживати ми з вами та і вся промисловість українська. Це означає, що ми і для себе виробляємо достатньо і можемо продавати назовні, наприклад, в сусідні ринки ЄС», – додав Наливайченко.

Нагадаємо, в 2021 році Україна імпортувала з Росії і Білорусі електроенергію на суму понад 1 млрд грн. Імпорт призвів до збитків українських виробників електроенергії.

В квітні Верховна рада прийняла проект закону про заборону імпорту з Росії і Білорусі до кінця 2021 року, однак НКРЕКП вирішила обмежити поставки лише на 4 місяці, до 30 вересня 2021 року.