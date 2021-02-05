«Зелені» інвестори стурбовані низьким рівнем сплати боргів

Інвестори очікували, що держава погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року

Інвестори у відновлювану енергетику вкрай стурбовані низьким рівнем спати боргів та непрозорим розподілом коштів з боку Кабінету міністрів України та держпідприємством «Гарантований покупець».

Про це заявив голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич, коментуючи давно очікуваний початок виплат боргу з боку держави.

«Це копійки в морі. Наразі є інформація, що «Гарантованому покупцю» перерахували 5 мільярдів гривень коштів з першого траншу. Тобто, там кредит Ощадбанк перший перерахував кошти на НЕК, а НЕК на «Гарантованого покупця». Чому розподілили вчора лише 1,8 мільярда гривень, незрозуміло. Чому розподілили порівну? Ну, вони вбачають так розподіл. Звичайно, що у відсотках заборгованість Енергоатома зменшилася на більше відсотків, ніж заборгованість ВДЕ. Звичайно, ці 4% – це крихта, яку кинули, щоб підтримати пасок, скоріш за все», - сказав Козакевич.

За його словами, інвестори дуже стурбовані таким низьким рівнем оплати і незрозумілим порядком розподілу коштів, які мають бути спрямовані на погашення боргів «зеленій» енергетиці.

«Немає взагалі ніяких підстав щодо того, як вони розподіляють, чому саме так, чому такі великі затримки йдуть по кредиту. Терпець уривається з кожним разом все більше і більше», – зазначив Козакевич.

Він також нагадав, що інвестори в галузь ВДЕ підписали з урядом Меморандум про взаєморозуміння і сподівались, що влада дотримається його умов та погасить всі борги у встановлені в документі строки та в повному обсязі. Проте на практиці ці домовленості повністю порушені.

«Є меморандум, підписаний прем’єром, і, в принципі, ми всі вважали, що навіть якщо буде якась затримка, то вона буде все одно погашена в тому об’ємі, який прописаний в меморандумі. Зараз поки що казати про те, що повністю всі гроші будуть розподілені 50 на 50, як перший транш, виділений «Гарпоком», мабуть, передчасно, але тенденція дуже погана. Якщо далі так піде, то, звичайно, говорити про будь-які інші домовленості взагалі втрачається якийсь сенс, вести переговори з владою і з будь-ким із представників влади», – підсумував Козакевич.

За даними ЗМІ, на рахунки «Гарантованого покупця» нещодавно надійшло 5 мільярдів гривень від «Укренерго», котре залучало цільові кредити в державних банках для виплати боргів перед інвесторами в зелену енергетику. Таким чином, нерозподіленими «Гарантованим покупцем» залишається 3,2 мільярди гривень.

Нагадаємо, підприємства відновлюваної енергетики подають позови щодо невиконання державою своїх обов’язків по оплаті за вироблену зелену електроенергію і окрім «Державного покупця» суди почали залучати в якості відповідача також Кабінет міністрів України, як сторону, що підписувала меморандум з інвесторами у відновлювану енергетику.

Як повідомлялося, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії «Укренерго» на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП «Гарантований покупець», а воно, відповідно, перед виробниками «зеленої» енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас НКРЕКП вирішила затвердити постанову, яка заборонить ДП «Гарантований покупець» погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКП відправила «Гарантованому покупцю» листа з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії «Енергоатом».

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення «старого» боргу ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії з ВДЕ і стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року.