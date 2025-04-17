Переговори в Парижі, нова допомога від Німеччини. Головне за 17 квітня

У Парижі відбулася перша зустріч української делегації з партнерами щодо припинення вогню та гарантій безпеки для України

Переговори у Парижі, Німеччина надає Україні нову допомогу, напад на журналіста Юрія Макарова. «Главком» склав добірку новин 17 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Переговори у Парижі

У Парижі відбулася перша зустріч української делегації з партнерами щодо припинення вогню та гарантій безпеки для України.

Обговорення відбулося із представниками держав «коаліції охочих» та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії.

В той час, коли українці та європейські партнери шукають шляхи припинення бойових дій, Росія продовжує шукати винних у війні та цинічно висувати свої ультиматуми.

У переговорах в Єлисейському палаці взяли участь представники країн, які входять до «коаліції охочих»: дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн, радник з питань національної безпеки прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл і радник з питань національної безпеки канцлера Німеччини Єнс Пльотнер.

Сторони обмінялися думками щодо кроків для досягнення справедливого та сталого миру, зокрема реалізації повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту, а також розбудови ефективної архітектури безпеки для України.

Тим часом глава Офісу президента назвав цю розмову «дуже змістовною».

Напад на журналіста Юрія Макарова

Пізно ввечері 16 квітня невідомий напав на журналіста та виконавчого продюсера «Суспільного мовлення» Юрія Макарова, і завдав йому ножове поранення. Юрія Макарова у тяжкому стані було госпіталізовано до лікарні. Загрози його життю зараз немає.

Про напад на журналіста стало відомо 17 квітня. Однією з версій нападу на виконавчого продюсера «Суспільного мовлення» могла бути його професійна діяльність із висвітлення російської агресії проти України.

Також відкрито кримінальне провадження за статтею тяжкі тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 121). Поліція проводить слідчі дії.

До слова, 14 березня активіст Дем’ян Ганул був вбитий у Приморському районі Одеси. «Главком» повідомляв, що раніше активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.

У Флориді сталася стрілянина на території університетського кампусу

Щонайменше чотири людини були госпіталізовані після того, як невідомий відкрив стрілянину в кампусі Університету штату Флорида в Таллагассі.

Очевидці розповіли, що чули звуки, схожі на «автоматичну стрілянину». Також в соцмережах зʼявилися відео, яке було підписано: «Навколо студентської спілки стрілянина», на ньому люди перебігають дорогу.

Стрільцем може бути студент або чоловік студентського віку. Його помітили з пістолетом.

Незабаром після того, як пролунали постріли, студентам розіслали сигнал тривоги і наказали шукати укриття, заявивши, що поліція в дорозі. Тим часом університет скасував усі заняття та заходи на цей день.

Німеччина надає Україні нову допомогу

Німеччина оголосила про передачу Україні нової партії озброєнь. У переліку вказано, що Україна отримала від Німеччини шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergerpanzer 2 та чотири машини Kinetic Defence Vehicles – це удосконалений варіант нової системи захисту від безпілотників.

Серед іншого – боєприпаси для танків Leopard 2, артустановки Zuzana 2, боєприпаси різного калібру, машини для розмінування тощо.

Також значна частина оголошеної допомоги припадає на безпілотні системи та піхотне озброєння.

Нацбанк залишив облікову ставку без змін

Національний банк ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15,5% з 18 квітня 2025 року. Рішення про збереження облікової ставки сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5%.

«Ураховуючи значний рівень невизначеності, що в останні місяці лише посилився, НБУ гнучко реагуватиме на зміни в балансі ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань», – йдеться в заяві.

Упродовж І кварталу 2025 року інфляція зростала та в березні сягнула 14,6% рік до року. У НБУ пояснили таку динаміку залишковими ефектами гірших торішніх урожаїв, подальшим підвищенням цін на підакцизну продукцію, а також впливом фундаментальних чинників, зокрема з боку збільшення витрат підприємств на енергоресурси й оплату праці та стійкого споживчого попиту. Подальше зростання інфляції послуг теж є індикатором усе ще суттєвого внутрішнього цінового тиску.