Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Переговори в Парижі, нова допомога від Німеччини. Головне за 17 квітня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Переговори в Парижі, нова допомога від Німеччини. Головне за 17 квітня
фото: president.gov.ua/Офіс президента

У Парижі відбулася перша зустріч української делегації з партнерами щодо припинення вогню та гарантій безпеки для України

Переговори у Парижі, Німеччина надає Україні нову допомогу, напад на журналіста Юрія Макарова. «Главком» склав добірку новин 17 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Переговори у Парижі

У Парижі відбулася перша зустріч української делегації з партнерами щодо припинення вогню та гарантій безпеки для України.

Обговорення відбулося із представниками держав «коаліції охочих» та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії.

В той час, коли українці та європейські партнери шукають шляхи припинення бойових дій, Росія продовжує шукати винних у війні та цинічно висувати свої ультиматуми.

У переговорах в Єлисейському палаці взяли участь представники країн, які входять до «коаліції охочих»: дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн, радник з питань національної безпеки прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл і радник з питань національної безпеки канцлера Німеччини Єнс Пльотнер.

Сторони обмінялися думками щодо кроків для досягнення справедливого та сталого миру, зокрема реалізації повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту, а також розбудови ефективної архітектури безпеки для України.

Тим часом глава Офісу президента назвав цю розмову «дуже змістовною».

Напад на журналіста Юрія Макарова

Пізно ввечері 16 квітня невідомий напав на журналіста та виконавчого продюсера «Суспільного мовлення» Юрія Макарова, і завдав йому ножове поранення. Юрія Макарова у тяжкому стані було госпіталізовано до лікарні. Загрози його життю зараз немає.

Про напад на журналіста стало відомо 17 квітня. Однією з версій нападу на виконавчого продюсера «Суспільного мовлення» могла бути його професійна діяльність із висвітлення російської агресії проти України.

Також відкрито кримінальне провадження за статтею тяжкі тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 121). Поліція проводить слідчі дії.

До слова, 14 березня активіст Дем’ян Ганул був вбитий у Приморському районі Одеси. «Главком» повідомляв, що раніше активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.

У Флориді сталася стрілянина на території університетського кампусу

Щонайменше чотири людини були госпіталізовані після того, як невідомий відкрив стрілянину в кампусі Університету штату Флорида в Таллагассі.

Очевидці розповіли, що чули звуки, схожі на «автоматичну стрілянину». Також в соцмережах зʼявилися відео, яке було підписано: «Навколо студентської спілки стрілянина», на ньому люди перебігають дорогу.

Стрільцем може бути студент або чоловік студентського віку. Його помітили з пістолетом.

Незабаром після того, як пролунали постріли, студентам розіслали сигнал тривоги і наказали шукати укриття, заявивши, що поліція в дорозі. Тим часом університет скасував усі заняття та заходи на цей день.

Німеччина надає Україні нову допомогу

Німеччина оголосила про передачу Україні нової партії озброєнь. У переліку вказано, що Україна отримала від Німеччини шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergerpanzer 2 та чотири машини Kinetic Defence Vehicles – це удосконалений варіант нової системи захисту від безпілотників.

Серед іншого – боєприпаси для танків Leopard 2, артустановки Zuzana 2, боєприпаси різного калібру, машини для розмінування тощо.

Також значна частина оголошеної допомоги припадає на безпілотні системи та піхотне озброєння.

Нацбанк залишив облікову ставку без змін

Національний банк ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15,5% з 18 квітня 2025 року.  Рішення про збереження облікової ставки сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5%.

«Ураховуючи значний рівень невизначеності, що в останні місяці лише посилився, НБУ гнучко реагуватиме на зміни в балансі ризиків для цінової динаміки та інфляційних очікувань», – йдеться в заяві.

Упродовж І кварталу 2025 року інфляція зростала та в березні сягнула 14,6% рік до року. У НБУ пояснили таку динаміку залишковими ефектами гірших торішніх урожаїв, подальшим підвищенням цін на підакцизну продукцію, а також впливом фундаментальних чинників, зокрема з боку збільшення витрат підприємств на енергоресурси й оплату праці та стійкого споживчого попиту. Подальше зростання інфляції послуг теж є індикатором усе ще суттєвого внутрішнього цінового тиску.

Читайте також:

Теги: переговори Франція журналіст Нацбанк США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після удару РФ по Сумах президент Сполучених Штатів заявив, що росіяни «зробили помилку»
Зеленський закликав Трампа приїхати в Україну перед ухваленням мирного плану
14 квiтня, 08:39
Колишня перша леді США Мішель Обама та колишній президент США Барак Обама
Мішель Обама відреагувала на чутки про розлучення
11 квiтня, 07:34
Трамп: Ми отримуємо майже $2 млрд на день від тарифів
Трамп розповів, скільки грошей отримує США завдяки запровадженим тарифам
9 квiтня, 05:13
Китай заявляє, що «боротиметься до кінця» після того, як Трамп погрожує новими митами
Китай заявив, що не миритиметься з тарифним «шантажем» Трампа
8 квiтня, 10:50
Зеленський: Окремо ми працюємо щодо дронів на оптоволокні – тільки з початку цього року з’явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів
«Є хороші перспективи». Зеленський поділився деталями щодо виробництва дронів
7 квiтня, 21:34
Маск одягнув капелюх у вигляді сиру
Ілон Маск у капелюсі-сирі роздав мільйони доларів (відео, фото)
1 квiтня, 07:30
Український експорт агропродукції сьогодні можливий завдяки ЗСУ, які гарантують безпеку судноплавства в Чорному морі
Міністр аграрної політики жорстко розкритикував ідею Путіна повернути «зернову угоду»
29 березня, 19:21
Камери відеоспостереження записали напад
Напад на журналіста у Кривому Розі: поліція встановила зловмисника
25 березня, 19:52
Очікується, що українські та американські офіційні особи зустрінуться в Саудівській Аравії ввечері в неділю
Що Україна та США обговорять у Саудівські Аравії: подробиці від Reuters
23 березня, 17:52

Події в Україні

Переговори в Парижі, нова допомога від Німеччини. Головне за 17 квітня
Переговори в Парижі, нова допомога від Німеччини. Головне за 17 квітня
Наші спроможності оборонного сектору завантажені лише на 60% – Зеленський
Наші спроможності оборонного сектору завантажені лише на 60% – Зеленський
Обстріл Сум. Зеленський прокоментував заяву Трампа, яка обурила українців
Обстріл Сум. Зеленський прокоментував заяву Трампа, яка обурила українців
Україна відбила великий наступ РФ на Покровськ – Зеленський
Україна відбила великий наступ РФ на Покровськ – Зеленський
На Львівщині вилучили партію дитячого харчування з небезпечним токсином
На Львівщині вилучили партію дитячого харчування з небезпечним токсином
ЗСУ звільнили близько 16 кв. км біля Покровська
ЗСУ звільнили близько 16 кв. км біля Покровська

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 квітня 2025
38K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
35K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
20K
Чистий четвер: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка
16K
Надання Україні Taurus: Британія звернулась до Німеччини

Новини

Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Сьогодні, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Сьогодні, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Сьогодні, 04:18
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Вчора, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:08

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua