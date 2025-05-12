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Синоптики попереджають про заморозки у низці областей України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Синоптики попереджають про заморозки у низці областей України
фото: Pexels

Синоптики наголошують, що заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам

Уночі 13 травня у західних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°С. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Уночі 13 травня у західних та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Синоптики попереджають про заморозки у низці областей України фото 1

Український гідрометеорологічний центр наголошує, що заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 травня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях – дощі.

Як повідомлялося, квітневі заморозки завдали шкоди половині посівів озимих культур на полях правобережної частини Херсонщини. Про це розповів голова Асоціації фермерів і приватних землевласників у Херсонській області Олександр Гордієнко.

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Теги: Вінниця Укргідрометцентр негода

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