Інвестори почали вигравати суди щодо боргів України в зеленій енергетиці



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Інвестори у проекти «зеленої» енергетики готуються до подання групових позовів проти України

Господарський суд міста Києва 22 вересня 2020р постановив стягнути з ДП «Гарантований покупець» 1,36 млн грн боргу за придбану у ТОВ «Єдиний енергостандарт» електроенергію по зеленому тарифу; це перше судове рішення у ряді позовів інвесторів проти «Гарантованого покупця».

Відповідне рішення опубліковано на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

«Стягнути з ДП «Гарантований покупець» на користь ТОВ «Єдиний енергостандарт заборгованість за куплену у березні 2020 року електроенергію у розмірі 1 362 296 грн. 57 коп. та витрати по сплаті судового збору в розмірі 20 434 грн. 45 коп», - йдеться у рішення суду.

Також є інформація, що 8 жовтня представником «Гарантованого покупця» було подано заяву про відстрочку виконання рішення у даній справі строком на 1 рік. У зв’язку з такими обставинами, Господарський суд міста Києва почне розгляд заяви про відстрочку свого рішення до 27 жовтня 2020р.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.

Провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками «зеленої» електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проекти «зеленої» енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

Раніше депутати фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками «зеленої» енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.

Голова Комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в інтерв'ю виданню Ліга.Бізнес заявив, що підтримує випуск ОВДП для погашення боргів на ринку електроенергії, в т.ч. перед інвесторами в «зелену» енергетику, оскільки особисто заклав ці норми в чинному законі.

На думку економіста Бориса Кушнірука, погашення боргів перед інвесторами у проекти «зеленої» енергетики через випуск ОВДП дозволить державі виконати свої зобов’язання та відновити довіру інвесторів до України.