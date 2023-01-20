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Історична інфляція: названо причини максимального зростання цін в Японії

Ірина Глотова
glavcom.ua
Історична інфляція: названо причини максимального зростання цін в Японії
Японія переживає велику інфляцію
фото:irecommend.ru

Прискорення темпів зростання цін спостерігається із квітня, коли базова інфляція перевищила 2%

Базова споживча інфляція в Японії у грудні 2022 року склала рекордні з грудня 1981 року 4%, удвічі перевищивши цільовий показник Банку Японії (центральний банк), який досягає стійкої інфляції в 2%. Про це свідчить опублікована у п'ятницю статистика міністерства з адміністративних справ та комунікацій країни, передають японські ЗМІ.

Споживчі ціни в Японії без урахування свіжих продуктів харчування (ключовий показник, що відстежується ЦБ країни), зросли в грудні минулого року  на 4% порівняно з тим же місяцем попереднього року. Це максимальне підвищення  починаючи з минулого століття, а точніше з грудня 1981 року.

Ключовий показник, що відображає зростання цін у країні, не враховує ціни на продукти, що швидко псуються, оскільки вони схильні до занадто сильних коливань. Саме за цим індексом Банк Японії і встановлює цільовий показник інфляції. Інфляція з урахуванням цих товарів становила самі 4%.

Рекордний рівень інфляції в Японії фіксують тлі світового зростання цін на енергоносії та продовольство, а також тривалого періоду ослаблення ієни, яка стала зміцнюватися лише останніми місяцями.

Прискорення темпів зростання цін спостерігається із квітня, коли базова інфляція перевищила 2%. З того часу темпи зростання цін прискорювалися на кілька десятих процентного пункту щомісяця. В результаті середній показник за минулий рік вперше з 2014 року, коли зростання цін було зумовлене підвищенням споживчого податку, становило 2,3%. Без урахування цього періоду інфляція за роком зросла до максимального з 1991 року рівня.

Інфляція 10-й місяць поспіль перевищує цільовий показник Банку Японії, який для досягнення стійкої інфляції в 2% проводить надм'яку грошову політику, зберігаючи облікову ставку на мінусовому рівні для стимулювання ринку.

Це є однією з головних причин послаблення єни, оскільки через розрив в облікових ставках із країнами Заходу, які піднімають її для боротьби з надмірним зростанням цін, інвестиції в інструменти, номіновані у долари, стають вигіднішими.

Споживча інфляція, як і раніше, значно нижча за оптову, яка в грудні досягла 10,2%, а в середньому в 2022 році склала 9,7%. Японські виробники довгий час брали частину інфляції на себе і прагнули якомога довше не підвищувати ціни, проте останні місяці спостерігається розгін та споживчу інфляцію.

Очікується, що у квітні буде призначено нового главу Банку Японії, який змінить на цій посаді головного прихильника надм'якої грошової політики Харухіко Куроду.

Нагадаємо, у прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди є план дій, і він уже активно займається проблемами України. Країна готує комплексний план для підтримки України і представить його у «відповідний час».

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Теги: Японія харчування статистика продукти інвестиції інфляція

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