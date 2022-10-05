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Обмеження цін на нафту. ЄС погодив новий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Обмеження цін на нафту. ЄС погодив новий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ
Посли ЄС поспішали узгодити пакет санкцій до четверга
Фото: apimages.com

Посли країн Євросоюзу погодили новий пакет санкцій проти Росії

Посли країн Євросоюзу у вівторок, 4 жовтня, погодили новий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив у Twitter журналіст Radio Liberty Рікард Йозвяк. За даними журналіста, у новий пакет санкцій входить обмеження цін на нафту. Обмеження мають офіційно затвердити в середу або четвер.

Як повідомляє Politico, у новий пакет санкцій увійдуть обмеження проти російської сталеливарної промисловості й технологій, які використовуються російською армією, а також проти посібників російського диктатора Володимира Путіна. Нові санкції також заборонять громадянам ЄС обіймати керівні посади на російських держпідприємствах.

За інформацією джерел видання, рішення про фактичну ціну чи майбутній діапазон обмеження цін на нафту поки немає.

Politico пише, що посли ЄС поспішали узгодити пакет санкцій до четверга – перед зустрічами європейських лідерів, які пройдуть у Празі цього тижня.

Нагадаємо,  28 вересня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars. 

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Теги: нафта війна Європейський союз росія санкції

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