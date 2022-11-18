Які графіки відключень світла діятимуть сьогодні: інформація «Укренерго»

Енергетики обіцяють, що докладуть усіх зусиль, аби відключення світла тривали не більше чотирьох годин для кожної групи споживачів

Компанія «Укренерго» повідомила, що сьогодні, 18 листопада, по всій Україні впродовж доби застосовуються графіки погодинних відключень. Можливе введення додатково аварійних відключень.

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«Через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ускладнює, й без того непросту ситуацію в енергосистемі. Енергетики вимушені застосувати обмеження. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям», – йдеться у повідомленні.

Пресслужба ДТЕК повідомила, що сьогодні, 18 листопада, держкомпанія НЕК «Укренерго» застосовує стабілізаційні відключення електроенергії.

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«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів», – йдеться в повідомленні.

На сайті ДТЕК Київські електромережі з'явилася інформація про тип відключення електроенергії. Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком стабілізаційних відключень можна за посиланням.

Водночас пресслужба компанії ДТЕК Київські регіональні електромережі попередила, що можливі і екстрені відключення електроенергії.

«Однак пошкодження енергетичної інфраструктури дуже значні. Тому можливі екстрені відключення поза графікам. Слідкуйте за оновленнями на сторінці! Щоб підтримати енергетиків та енергосистему, не полишайте звички споживати електроенергію помірно», – зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, як повідомив гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (Yasno) Сергій Коваленко, учора, 17 листопада, цілий день у Києві діяли екстрені відключення, систему обмежили майже на 523 МВт. Це відключення стало антирекордом за весь час. Зараз у енергетиків задача полягає в тому, щоб забезпечити критичну інфраструктуру та стабілізувати систему, щоб не було ще більших ушкоджень.

Як відомо, українська енергосистема внаслідок масованих російських обстрілів зазнала безпрецедентних руйнувань.