Яким буде курс валют у найближчі дні: прогноз

Європейський центральний банк знизив прогнози інфляції у Єврозоні на 2024 та 2025 роки. Згідно з ними, темпи зростання споживчих цін у Єврозоні у 2024 році становитимуть 2,3%, у 2025 році – 2%

На цих вихідних на готівковому ринку ще відчуватиметься «ефект 8 березня»

Курс долара в Україні на вихідних, 9 і 10 березня, у більшості обмінників фінкомпаній перебуватиме в межах: приймання від 37,90 до 38,30 грн/дол. і продажу від 38,40 до 38,70 грн/дол. Це прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

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Щодо курсу євро, то, як зазначив експерт, за євровалютою можна очікувати такі коридори за цінниками: приймання від 40,90 до 41,80 грн/євро і продаж від 41,95 до 42,35 грн/євро.

Загалом Козирєв прогнозує, що вихідними на готівковому ринку ще відчуватиметься «ефект 8 березня».

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«Цими вихідними на готівковому ринку ще відчуватиметься «ефект 8 березня» і чоловіки досить активно здаватимуть валюту в обмінники, щоб порадувати своїх жінок подарунками з нагоди свята. Це дозволить деяким фінансистам намагатися занижувати курси прийому валюти у населення, залишаючи продаж при цьому на середньоринковому для даного регіону рівні», – зазначив аналітик.

За його словами, більшість обмінників фінкомпаній пропрацюють суботу та неділю у форматі «з обігу», але виставлять досить широкий коридор за цінниками американської та європейської валюти зі спредом між купівлею та продажем долара в межах 20-25 копійок, а щодо євро – в межах 20-35 копійок.

Нагадаємо, Bitcoin оновив історичний максимум. Зазначається, що провідна криптовалюта вперше перевищила позначку в $70 тис. завдяки попиту інвесторів на нові спотові біржові криптовалюти в США та очікуванням падіння глобальних процентних ставок.

«Біткоїн піднявся до $70 105, а потім швидко впав, і востаннє торгувався на рівні $68 317», – йдеться в повідомленні.

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Стало відомо, що інфляція у Туреччині розігналась до рекордних показників.

Споживчі ціни в Туреччині в лютому збільшилися на 67,1% у річному вираженні та на 4,53% за місяць. Дорожчають комунальні та транспортні послуги, продукти харчування, одяг, взуття.