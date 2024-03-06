Латвія затвердила перелік товарів, заборонених для імпорту з Росії та Білорусі

Латвія стала першою країною ЄС, яка запроваджує обмеження на ввезення сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі

Уряд Латвії затвердив перелік сільськогосподарських та кормових товарів із Росії та Білорусії, заборонених для ввезення. Про це йдеться на сайті уряду Латвії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До переліку заборонених товарів внесено овочі та коренеплоди, зокрема картоплю, цибулю, моркву, помідори, всі зернові, кормову сировину та готові корми, горіхи та інші фрукти та ягоди.

Під заборону на імпорт потрапили також мариновані, консервовані, сирі та сушені продукти сільгосппродукції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також до ввезення до Латвії заборонені російські та білоруські злаки (пшениця, жито, кукурудза, гречка, овес, ячмінь), корми для тварин, борошно та гранули з м'яса, м'ясних та рибних субпродуктів, арахісової, лляної, ріпакової та соєвої олії.

Зазначається, що ухвалена постанова набуде чинності з 8 березня.

Нагадаємо, сейм Латвії 22 лютого одразу у двох читаннях ухвалив постанову про заборону імпорту російської та білоруської сільськогосподарської продукції щонайменше до липня 2025 року.

Заборона імпорту стосуватиметься сільськогосподарської та тваринницької продукції, яка залишається в Латвії, а не тієї, що відправляється до інших країн-членів Європейського Союзу, й діятиме до липня 2025 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Таким чином, Латвія стала першою країною ЄС, яка запроваджує обмеження на ввезення сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.

Як повідомлялося, Польща «ретельно проаналізує» наслідки рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування і не виключає, що сама зробить відповідні кроки.

До слова, польський уряд вважає, що ЄС має ухвалити спільне рішення про заборону імпорту російського і білоруського зерна.