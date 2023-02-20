Японія надасть Україні $5,5 млрд: на що підуть кошти
Кісіда запропонує Зеленському взяти участь в онлайн-саміті G7
Уряд Японії планує надати Україні додаткові $5,5 млрд допомоги. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, передає Kyodo News.
Зазначається, що кошти скерують для відновлення зруйнованої Росією інфраструктури.
Кісіда підтвердив, що запропонує президенту України Володимиру Зеленському взяти участь в онлайн-саміті G7, який заплановано цього тижня. На засіданні правлячої партії ЛДП Фуміо Кісіда висловив надію, що на саміті лідери G7 підтвердять свою єдність у боротьбі з агресією Росії проти України.
Очікується, що представники Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США, а також Європейський Союз, погодяться продовжити підтримку України. Головною темою саміту стануть нові санкції проти Російської Федерації. Захід має відбутися у першу річницю російського вторгнення в Україну.
Раніше повідомлялося, що Японія дасть $170 млн на відновлення України.
До слова, триває 362-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.
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