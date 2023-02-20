Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Японія надасть Україні $5,5 млрд: на що підуть кошти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Японія надасть Україні $5,5 млрд: на що підуть кошти
фото ілюстративне

Кісіда запропонує Зеленському взяти участь в онлайн-саміті G7

Уряд Японії планує надати Україні додаткові $5,5 млрд допомоги. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, передає Kyodo News.

Зазначається, що кошти скерують для відновлення зруйнованої Росією інфраструктури.

Кісіда підтвердив, що запропонує президенту України Володимиру Зеленському взяти участь в онлайн-саміті G7, який заплановано цього тижня.  На засіданні правлячої партії ЛДП Фуміо Кісіда висловив надію, що на саміті лідери G7 підтвердять свою єдність у боротьбі з агресією Росії проти України.

Очікується, що представники Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США, а також Європейський Союз, погодяться продовжити підтримку України. Головною темою саміту стануть нові санкції проти Російської Федерації. Захід має відбутися у першу річницю російського вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що Японія дасть $170 млн на відновлення України.

До слова, триває 362-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах  населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.

Теги: Японія Україна гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ядерна загроза РФ: Японія зробила заяву
Ядерна загроза РФ: Японія зробила заяву
14 лютого, 08:08
Японія дасть $170 млн на відновлення України
Японія дасть $170 млн на відновлення України
2 лютого, 02:52
Уряд Японії може провести саміт країн G7 у першу річницю повномасштабного вторгнення росії
Японія може провести онлайн-саміт G7 у річницю вторгнення РФ в Україну
1 лютого, 17:41

Економіка

Для збільшення виробництва електроенергії та видобутку газу потрібні стимули – Шурма
Для збільшення виробництва електроенергії та видобутку газу потрібні стимули – Шурма
Японія надасть Україні $5,5 млрд: на що підуть кошти
Японія надасть Україні $5,5 млрд: на що підуть кошти
Щоб пройти наступну зиму необхідно вирішити фінансові проблеми в енергетиці – Центр Разумкова
Щоб пройти наступну зиму необхідно вирішити фінансові проблеми в енергетиці – Центр Разумкова
Закрили кожне п’яте відділення. Що відбувається з банківським сектором (графіка)
Закрили кожне п’яте відділення. Що відбувається з банківським сектором (графіка)
Україна може отримати $16 млрд: стали відомі підсумки роботи місії МВФ
Україна може отримати $16 млрд: стали відомі підсумки роботи місії МВФ
«Нафтогаз» створює мережу фірмових магазинів. Де відкриють перші точки
«Нафтогаз» створює мережу фірмових магазинів. Де відкриють перші точки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Росія спробує зірвати візит Байдена у Європу: розвідка повідомила, як саме
13K
Нардепу вручили повістку на вулиці: комітет Ради викликав відповідальних за мобілізацію
11K
ООН відновила виплати біженцям: як отримати
11K
Путін став учасником карнавалу в Італії: відео, яке зібрало понад 2 млн переглядів
9912
У всьому винен Байден. У столиці переполох: дороги заблоковані (фото, відео)
8329
Річниця вторгнення. П’ята колона Кремля діє на випередження

Новини

Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Сьогодні, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту