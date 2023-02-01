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Японія може провести онлайн-саміт G7 у річницю вторгнення РФ в Україну

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Японія може провести онлайн-саміт G7 у річницю вторгнення РФ в Україну
Уряд Японії може провести саміт країн G7 у першу річницю повномасштабного вторгнення росії
фото: Європейська правда

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда має намір запросити на саміт Президента України Володимира Зеленського

Уряд Японії, яка цьогоріч головує в G7, розглядає можливість проведення саміту країн «Групи семи» у першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Про це повідомляє Kyodo News, посилаючись на джерела в уряді.

Прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда також розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на онлайн-саміт. Очікується, що на запланованій цьогорічній зустрічі країни G7: Японія, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Сполучені Штати, а також Європейський Союз підтвердять співпрацю у підтримці України, одночасно засуджуючи дії росії.

Це може бути перший саміт G7, який прийматиме Кісіда. Подібне зібрання також відбулося 24 лютого 2022 року, на якому лідери групи домовилися про запровадження економічних санкцій проти Кремля.

Джерела повідомили, що лідери G7 обміняються думками про те, як стабілізувати світові енергетичні ринки, які були вражені після вторгнення Росії в Україну минулого року, коли ціни на нафту та природний газ у всьому світі різко зросли.

Нагадаємо, що нещодавно Японія запровадила нові санкції проти Росії. В черговому пакеті обмежень замороження активів фізичних та юридичних осіб, а також заборона на експорт певних товарів.

З 5 лютого у світі почнуть діяти дві граничні ціни на російські нафтопродукти. Країни «Групи семи» запропонували Євросоюзу встановити граничну ціну на російські нафтопродукти  $110 за барель, проте вони погодяться і на $100.

Теги: 24 лютого Німеччина міністр Японія санкції Канада експорт саміт Франція Італія Велика Британія Європейський союз нафтопродукти

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