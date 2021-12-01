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    Українські прикордонники готуються відбивати атаки мігрантів (фото)

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    За умовним завданням, нелегали мали намір пройти пункт пропуску поблизу села Дольськ - Українські прикордонники готуються відбивати атаки мігрантів (фото)
    За умовним завданням, нелегали мали намір пройти пункт пропуску поблизу села Дольськ
    фото: npu.gov.ua

    Силами поліції на кордоні зосереджено всю необхідну інфраструктуру

    На кордоні з Республікою Білорусь триває спільна спеціальна операція «Полісся». Координується вона Державною прикордонною службою України та проводиться спільно з силами Національної поліції, Національної гвардії, ЗСУ та інших залучених резервів.

    У межах прикордонники та інші підрозділи відпрацьовували алгоритм дій в разі можливого прориву державного кордону нелегальними мігрантами.

    За словами міністра МВС Дениса Монастирського, схема наступна. Вже через 30-60 хвилин після того, як розвідка надасть інформацію про надходження мігрантів, наші підрозділи будуть на кордоні. Послідовність подій буде така: отримання інформації від розвідувальних органів, спрямування сил та засобів на точки, де йде ймовірність перетину кордону мігрантами. Першими на місці будуть прикордонники, далі приєднуються сили Нацполіції та Нацгвардії.

    Як розповів начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко, роль підрозділів поліції у навчаннях була такою: не допустити прориву мігрантів, оточити їх за допомогою тактики дій з урахуванням європейського досвіду, коли доводиться працювати з великими натовпом, далі витіснити за межі України, враховуючи ситуацію, що вони захищають український кордон.

    До того ж силами поліції на кордоні зосереджено всю необхідну інфраструктуру для організації побуту залучених до навчань співробітників й ефективного зв’язку між підрозділами.

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    Українські прикордонники готуються відбивати атаки мігрантів (фото)
    Українські прикордонники готуються відбивати атаки мігрантів (фото)
    Українські прикордонники готуються відбивати атаки мігрантів (фото)
    Українські прикордонники готуються відбивати атаки мігрантів (фото)
    Українські прикордонники готуються відбивати атаки мігрантів (фото)
    Українські прикордонники готуються відбивати атаки мігрантів (фото)
    Українські прикордонники готуються відбивати атаки мігрантів (фото)
    фото: npu.gov.ua

    Також на постійній основі в прилеглих до кордону населених пунктах правоохоронці відстежують, чи з’являються у прикордонній зоні незнайомі, не місцеві жителі, роз’яснюють громадянам, як діяти в разі їх виявлення.

    Нагадаємо, на днях українські правоохоронці провели масштабне тренування на кордоні з Білоруссю (фото).

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    Теги: прикордонники Білорусь мігранти військові навчання кордон
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    Українські прикордонники готуються відбивати атаки мігрантів (фото)