ЄС планує у грудні ухвалити виділення Донбасу 50 млн євро

Кошти будуть спрямовані на освітній та медичний сектори, а також відновлення економіки Донбасу

Європейський союз у грудні цього року сподівається підписати угоду про виділення 50 мільйонів євро на підтримку Донбасу. Про це у Брюсселі заявив голова групи підтримки України у Єврокомісії Петер Вагнер. «Ми сподіваємося підписати у грудні на засіданні Ради асоціації угоду про створення 50-мільйонної програми, спрямованої для сходу



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Результати збройного конфлікту на Донбасі

Кошти будуть спрямовані на освітній та медичний сектори, а також відновлення економіки Донбасу

Європейський союз у грудні цього року сподівається підписати угоду про виділення 50 мільйонів євро на підтримку Донбасу.

Про це у Брюсселі заявив голова групи підтримки України у Єврокомісії Петер Вагнер.

«Ми сподіваємося підписати у грудні на засіданні Ради асоціації угоду про створення 50-мільйонної програми, спрямованої для сходу України, для двох областей, які найбільше постраждали від війни», - повідомив Вагнер.

За його словами, ці кошти будуть спрямовані на освітній та медичний сектори, а також відновлення економіки.

«Багато людей втратили свої домівки, втратили роботу, і важливо створити нові робочі місця. Ми б хотіли зробити свій внесок у цій сфері», - додав Вагнер.

Як повідомлялося, ОБСЄ попереджає про можливу ескалацію збройного конфлікту на сході України в зв'язку з початком холодів.

Джерело: Європейська правда