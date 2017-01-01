ЄС планує у грудні ухвалити виділення Донбасу 50 млн євро
- 24 Листопада, 10:10
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Кошти будуть спрямовані на освітній та медичний сектори, а також відновлення економіки Донбасу
Європейський союз у грудні цього року сподівається підписати угоду про виділення 50 мільйонів євро на підтримку Донбасу.
Про це у Брюсселі заявив голова групи підтримки України у Єврокомісії Петер Вагнер.
«Ми сподіваємося підписати у грудні на засіданні Ради асоціації угоду про створення 50-мільйонної програми, спрямованої для сходу України, для двох областей, які найбільше постраждали від війни», - повідомив Вагнер.
За його словами, ці кошти будуть спрямовані на освітній та медичний сектори, а також відновлення економіки.
«Багато людей втратили свої домівки, втратили роботу, і важливо створити нові робочі місця. Ми б хотіли зробити свій внесок у цій сфері», - додав Вагнер.
Як повідомлялося, ОБСЄ попереджає про можливу ескалацію збройного конфлікту на сході України в зв'язку з початком холодів.
Джерело: Європейська правда