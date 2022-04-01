Єврокомісія пропонує схему обміну гривень біженцями з України

У Єврокомісії запропонували схему, яка дозволить біженцям з України обмінювати до 10 тисяч гривень готівкою на валюту країни ЄС, де вони перебувають

Схему обміну валют повинна затвердити Рада ЄС

Європейська комісія представила схему обміну біженцями з України готівкової гривні на євро чи іншу місцеву валюту держав Європейського Союзу, де вони перебувають. Цю пропозицію Єврокомісія ухвалила 1 квітня, повідомили в її пресслужбі. Очікується, що цей проєкт рекомендацій розглянуть міністри фінансів країн ЄС на своєму засіданні 5 квітня.

«Одна з нагальних потреб біженців – це обмін їхніх гривневих банкнот на валюту тих країн, де вони перебувають. Сьогоднішня пропозиція спрямована на створення скоординованого підходу між усіма державами-членами ЄС, аби вони пропонували однакові умови обміну гривневих банкнот для тих, хто рятується з України», – зазначили в пресслужбі.

Єврокомісія запропонувала встановити максимальну межу на рівні до 10 тисяч гривень на кожного біженця. Обмін повинен бути без комісії за курсом, який встановлює Національний банк України. Для обміну потрібно буде надати підтвердження, що людина користується тимчасовим захистом у ЄС. Кожна держава об'єднання буде домовлятися з банками, які долучаться до цієї схеми, про те, як вести облік тих осіб, які нею скористалися.

Ця схема повинна працювати три місяці. Держави ЄС також будуть домовлятися з Нацбанком України про те, як останній викуплятиме у їхніх банків гривневі банкноти.

До слова, наприкінці березня в українців зник панічний попит на готівку.

Раніше повідомлялося, що українці у Польщі зможуть обміняти гривню на злоті.