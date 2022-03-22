Українці у Польщі зможуть обміняти гривню на злоті

Інформація про відділення банків, де можна буде здійснити обмін, буде повідомлятися додатково

Громадяни України зможуть обміняти загалом до 10 тисяч гривень готівкою на одну особу

Нацбанк України та Нацбанк Польщі 18 березня уклали угоду, яка дасть можливість українцям, які перебувають у Польщі, здійснювати обмін української гривні на польські злоті. Угода набирає чинності з 25 березня. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«З цього дня українці можуть звернутися до окремих відділень банків Польщі для обміну готівкової гривні на польські злоті. Курс обміну буде максимально наближеним до офіційного», – йдеться у повідомленні.

Інформація про конкретні відділення банків буде повідомлятися додатково, кажуть в НБУ.

За цим механізмом повнолітні громадяни України зможуть обміняти загалом до 10 тисяч гривень готівкою на одну особу.

Польські банки прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети не прийматимуться для обміну).

«Національний банк Польщі купуватиме у комерційних банків Польщі готівкову гривню, отриману в результаті продажу громадянами України, для подальшого обміну з Нацбанком України за тим самим курсом.

Для допомоги українцям НБУ готовий викупити у Національного банку Польщі готівкову гривню на суму до 10 млрд гривень», – додали в українському регуляторі.

«Багато представників хороброго українського народу, рятуючись від злочинної військової агресії, приїхали до Польщі. Часто при собі вони мають лише готівкову гривню (взяту поспіхом), яку поки що не змогли обміняти на злоті. З першого дня війни Національний банк Польщі разом із нашими друзями з Національного банку України працює над розв'язанням цієї проблеми. Важливо, щоб героїчні захисники України знали, що ми дбаємо про їхні родини.

Я дуже задоволений врегулюванням цього дуже важливого для українських біженців питання», – сказав професор Адам Глапінський, Голова Національного банку Польщі.

«Завдяки угоді, яку ми уклали з Національним банком Польщі, українці зможуть обміняти наявну в них готівкову гривню в польських банках, щоб мати змогу задовольнити свої життєві потреби. Ми вдячні нашим польським колегам за цей гуманний крок, який ще більше зміцнює партнерство між нашими народами», – сказав голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Нагадаємо, депутат Європарламенту підтримав ідею військової місії НАТО в Україні. Польща розуміє, що вона може стати наступною мішенню агресора.

Додамо, що Польща на порозі «шкільного цунамі» через наплив українських дітей. Із початку повномасштабної російсько-української війни у польських школах зареєструвалося 85 тис. нових школярів з України.

Варто також знати, що ЄС не вводитиме квоти на розподіл біженців з України. У ЄС припускають, що ситуація може погіршитись, адже Росія не уповільнює свою агресію та війну в Україні