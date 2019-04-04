Європа говорить українській картоплі «ні»



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У 2018 році Україна і Білорусь мали високі врожаї картоплі

Європейський Союз відмовився відкрити свій ринок для картоплі з України. Спочатку Україна повинна гармонізувати законодавство в цій галузі з європейським. Про це стало відомо в ході відеоконференції між співробітниками Мінагрополітики і Єврокомісії, повідомляє LIGA.net.

Відзначається, що в минулому сезоні через посуху в Європі недоотримали 30% врожаю картоплі. Україна і Білорусь були єдиними країнами, що мали високі врожаї цього овоча.

Професійні виробники картоплі в 2018 р заклали на зберігання 152 тис. тонн картоплі, більшість якої реалізували на внутрішньому ринку і експортували в Молдову.

На сьогодні українські фермери намагаються отримати від Мінагрополітики європейські директиви в галузі картоплярства, щоб самостійно адаптувати їх до вітчизняних реалій.

В Українській асоціації виробників картоплі впевнені, що вітчизняний товар має значно більше шансів потрапити на європейський ринок найближчим часом, з огляду на дію ЗВТ між Україною та ЄС, а також, розпочату в 2018 році гармонізацією європейського і українського законодавства.

Як повідомлялося раніше, Єврокомісія планує збільшити безмитні квоти на українську курятину, щоб обмежити неконтрольоване ввезення нашої курятини в ЄС.