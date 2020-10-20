«Міністр ні дня не працював лікарем». Військовий епідеміолог описав масштаби кадрової кризи у медицині



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Кравченко розкритикував роботу нинішнього голови МОЗ Максима Степанова, який втратив кваліфікацію, як лікар

Сергій Кравченко: У робочій групі з боротьби з коронавірусом немає жодного лікаря-епідеміолога

Голова Національної медичної палати, військовий епідеміолог Сергій Кравченко розкритикував владу та уряд за непідготовленість до приросту хворих на Covid-19 під час погодних умов.

В інтерв'ю «Главкому» Кравченко зазначив, що в України критична нестача лікарів-епідерміологів.

«І з самого початку епідеміологи попереджали владу, пояснювали, що кількість хворих буде прив'язана до сезонних погодних умов. Але ні Кабмін, ні парламент, ні МОЗ не ставили перед собою завдання перервати ланцюг поширення, обираючи за першочергове – лікувати людей. Тобто МОЗ спочатку вибрав неправильну тактику. Крім того, в робочій групі з боротьби з коронавірусом немає жодного лікаря-епідеміолога. В Україні катастрофічний дефіцит лікарів-епідеміологів. На 150 тисяч населення маємо одного епідеміолога. Це говорить тільки про те, що країна просто не в змозі виконати умови адаптивного карантину», – пояснює лікар.

Крім того, Кравченко розкритикував роботу нинішнього голови МОЗ Максима Степанова, який втратив кваліфікацію, як лікар.

«Сподіватися на владу теж не варто. Згадаймо (ексміністра охорони здоров’я) Скалецьку, яка запевняла, що коронавірус – це звичайний грип. Ємець, її наступник. Замість профілактичних заходів, робив акцент на закупівлях. Відкати – справа куди цікавіша, аніж профілактика. Нинішні: Максим Степанов, хоч і має медичну освіту, лікарем ні дня не працював. Перерва в 25 років позбавляє його будь-якої медичної кваліфікації; Віктор Ляшко – лікар гігієни праці. Тобто його обов'язки – подавати господарське мило трудящим», – зазначив Кравченко.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей.

Також, слід зазначити, що у МОЗ розповіли, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

До слова, із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.