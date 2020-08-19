Кабмін на засіданні схвалив низку кадрових змін



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Кадрові зміни були схвалені урядом на засіданні 19 серпня

Уряд призначив державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, гендиректора Державного авіаційного підприємства «Україна» та директора державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний»

Кабінет міністрів сьогодні, 19 серпня, на засіданні ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що уряд призначив:

Яковлєва Ігоря Олеговича - державним секретарем Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Шевчук Юлію Іванівну - першим заступником голови Державного агентства України з питань кіно (шляхом укладення з нею контракту про проходження державної служби на період дії карантину);

Ткача Сергія Олександровича - заступником голови Державної інспекції енергетичного нагляду України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину);

Бодрова Єгора Євгеновича - заступником голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину);

Шевченка Павла Володимировича - заступником голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

звільнив:

Рябцеву Наталію Сергіївну - з посади заступника голови Національної служби здоров'я України (за власним бажанням, 20 серпня 2020 року);

Ставнійчук Катерину Михайлівну - з посади першого заступника голови Державної служби України з безпеки на транспорті (за угодою сторін, 31 серпня 2020 року).

Кабмін прийняв проєкт розпорядження про увільнення Муратова Ігоря Михайловича від виконання обов'язків голови Державної митної служби України.

Кабмін прийняв проєкт розпорядження про тимчасове покладення обов'язків голови Державної митної служби України на Павловського Андрія Віталійовича (заступник Голови Держмитслужби).

Кабмін прийняв проєкт розпорядження про погодження кандидатури Мазуренка Анатолія Прокоповича на посаду генерального директора Державного авіаційного підприємства «Україна».

Кабмін прийняв проєкт розпорядження про погодження тимчасового покладення виконання обов'язків директора державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» на Ковшара Сергія Павловича (заступник директора з економіки та фінансів зазначеного підприємства).