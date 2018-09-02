Кабмін підвищив тарифи на фітосанітарні послуги



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Зокрема, встановлено тарифи на обстеження посівів сільськогосподарських культур

Рішення прийнято з метою усунення збитковості бюджетних установ

Кабінет міністрів підвищив тарифи на надання низки послуг Державною службою з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів і установами, які належать до сфери її управління. Як передає БізнесЦензор, відповідну постанову Кабміну №676 від 29 серпня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

«Рішення прийнято з метою усунення збитковості бюджетних установ шляхом приведення тарифів на платні послуги з питань карантину рослин до рівня економічно обґрунтованих витрат з урахуванням методик проведення лабораторних досліджень, техніко-економічних розрахунків, кошторисів з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси і послуги», - сказано в коментарі до документу.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту рішення, діючі тарифи на платні послуги з питань карантину рослин, які затверджені постановою Кабінету міністрів України №1348 від 28 грудня 2011 року не враховують збільшення вартості послуг, інфляції, а також зростання собівартості послуг. Через це фактичні витрати головних управлінь Держпродспоживслужби не відповідають рівню витрат закладених при формуванні тарифів, що ставить під загрозу їх подальше функціонування.

«В залежності від матеріаломісткості послуги, проіндексовані тарифи підвищуються в середньому на 25-35%, що відповідає офіційним тенденціям змін цін по даному виду економічної діяльності», - наголошується в пояснювальній записці.

З метою врахування необхідності індексації тарифів в подальшому, вони тепер прив'язані до розміру прожиткового мінімуму.

Зокрема, встановлено тарифи на обстеження посівів сільськогосподарських культур, плодових культур, розплідників, промислових садів, присадибних ділянок та лісосмуг, лісів, складів та інших місць зберігання, контроль за проведенням обробки і фумігації, огляду посадкового матеріалу і насіння, продуктів харчування, зерна, свіжих овочів, фруктів.