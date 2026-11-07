Головна Гроші Економіка
search button user button menu button
1718-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Україна збільшила валютні резерви попри масштабний продаж доларів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Україна збільшила валютні резерви попри масштабний продаж доларів
Окремо Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $252,8 млн
фото: glavcom.ua

У жовтні регулятор продав на валютному ринку понад $6 млрд, а міжнародні партнери перерахували Україні мільярдні суми допомоги

Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2026 року становили $49,0758 млрд. За жовтень вони збільшилися на 4,2% завдяки надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили валютні інтервенції Національного банку та боргові виплати країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національний банк України.

Звідки Україна отримала валютні надходження

За даними регулятора, у жовтні на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $3 690,5 млн. З них $3 285,9 млн Україна отримала від Європейського Союзу, ще $404,6 млн – через рахунки Світового банку.

Окрім цього, держава отримала $4,6 млрд від Євросоюзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. Ці кошти мають цільове призначення, тому безпосередньо після надходження не включаються до міжнародних резервів.

У жовтні уряд продав Національному банку всю суму оборонного траншу – $4,6 млрд – в обмін на гривню для подальшого використання за призначенням. Унаслідок цієї операції на відповідну суму збільшилися міжнародні резерви.

У Нацбанку пояснили, що подальше використання гривневого фінансування, отриманого внаслідок конвертації, створює попит на валютному ринку. Це впливає на обсяги валютних інтервенцій регулятора. Операції з такими коштами фактично виконують перерозподільну функцію.

Скільки валюти продав Нацбанк

У жовтні Національний банк продовжував проводити операції на валютному ринку. За балансовими даними регулятора, протягом місяця він продав $6 051,2 млн і придбав $0,4 млн. Чистий продаж валюти становив $6 050,8 млн.

Крім валютних операцій, Україна здійснювала виплати за державними зобов'язаннями в іноземній валюті. У жовтні на обслуговування та погашення державного боргу спрямували $242,3 млн. Зокрема:

  • $197,9 млн – на обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $7,2 млн – на обслуговування валютних облігацій внутрішньої державної позики;
  • $37,2 млн – на виплати іншим кредиторам.

Окремо Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $252,8 млн.

Ще одним чинником збільшення резервів стала переоцінка фінансових інструментів та вплив інших обставин. За жовтень це додало до міжнародних резервів $204,4 млн.

На скільки вистачить резервів України

За оцінкою Національного банку, нинішній обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,2 місяця майбутнього імпорту. У регуляторі вважають, що наявних коштів достатньо для збереження стійкості валютного ринку.

Для порівняння, станом на 1 жовтня 2026 року міжнародні резерви України становили $47 101,8 млн. За вересень вони скоротилися на 3,2% через валютні інтервенції та виплати за державним боргом.

Нагадаємо, у листопаді Національний банк також оприлюднив оновлений макроекономічний прогноз, у якому оцінив перспективи економіки та міжнародного фінансування України.

Читайте також:

Теги: Національний банк держава фінансування Україна валюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Національний банк України прогнозує скорочення економіки та прискорення інфляції у 2026 році
Національний банк прогнозує скорочення економіки України
Вчора, 13:18
Прем'єр-міністерка заявила, що неувизначеність Європи грає на руку противникам миру
Мелоні висунула вимогу ЄС щодо переговорів про завершення війни в Україні
5 листопада, 17:34
Віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні та міністр закордонних справ Антоніо Таяні розійшлися в поглядах на військову допомогу Україні
Італія підготувала військову допомогу Україні попри політичний скандал
26 жовтня, 18:01
Після переговорів очільник уряду Молдови має виступити із заявою для преси
Прем’єр Молдови приїхав до Києва: заплановано зустрічі із Зеленським і Корецьким
26 жовтня, 09:40
Сальдо заявив про загибель Глухенка 25 жовтня
На окупованій Херсонщині загинув депутат партії Путіна
26 жовтня, 04:58
Дмитро Лубінець із Яною Лантратовою
Лубінець назвав точний час припинення вогню в Олешках
24 жовтня, 19:32
Окремо влада країна хоче, щоб її внесок спрямовували передусім у регіони України, де проживає болгарська національна меншина
Болгарія відмовилася фінансувати закупівлю нової зброї для України
22 жовтня, 00:38
Путін відвідав допоміжний пункт управління Об’єднаного угруповання військ, де з’явився у військовій формі
Путін вбрався у військову форму та зробив низку заяв про війну проти України
16 жовтня, 19:24
Найдорожчим серед аналізованих ринок нерухомості виявився у Португалії
Україна, Польща чи Румунія: де найдешевше купити однокімнатну квартиру у 2026 році
14 жовтня, 16:29

Економіка

Україна збільшила валютні резерви попри масштабний продаж доларів
Україна збільшила валютні резерви попри масштабний продаж доларів
Кіровоградщина: антикорупційні активісти звернулися до влади через ситуацію навколо підприємства «Червоний землероб»
Кіровоградщина: антикорупційні активісти звернулися до влади через ситуацію навколо підприємства «Червоний землероб»
Мінекономіки зволікає із застосуванням антидемпінгових заходів на турецькі труби – GMK Center
Мінекономіки зволікає із застосуванням антидемпінгових заходів на турецькі труби – GMK Center
Італійське ЗМІ б’є на сполох: під загрозою 30% українського експорту і доходи пів мільйона людей
Італійське ЗМІ б’є на сполох: під загрозою 30% українського експорту і доходи пів мільйона людей
Національний банк прогнозує скорочення економіки України
Національний банк прогнозує скорочення економіки України
Нацбанк виступив проти легалізації криптовалют за новими правилами
Нацбанк виступив проти легалізації криптовалют за новими правилами

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
100K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
62K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
5 листопада, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
5 листопада, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua