Україна збільшила валютні резерви попри масштабний продаж доларів

У жовтні регулятор продав на валютному ринку понад $6 млрд, а міжнародні партнери перерахували Україні мільярдні суми допомоги

Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2026 року становили $49,0758 млрд. За жовтень вони збільшилися на 4,2% завдяки надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили валютні інтервенції Національного банку та боргові виплати країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національний банк України.

Звідки Україна отримала валютні надходження

За даними регулятора, у жовтні на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $3 690,5 млн. З них $3 285,9 млн Україна отримала від Європейського Союзу, ще $404,6 млн – через рахунки Світового банку.

Окрім цього, держава отримала $4,6 млрд від Євросоюзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. Ці кошти мають цільове призначення, тому безпосередньо після надходження не включаються до міжнародних резервів.

У жовтні уряд продав Національному банку всю суму оборонного траншу – $4,6 млрд – в обмін на гривню для подальшого використання за призначенням. Унаслідок цієї операції на відповідну суму збільшилися міжнародні резерви.

У Нацбанку пояснили, що подальше використання гривневого фінансування, отриманого внаслідок конвертації, створює попит на валютному ринку. Це впливає на обсяги валютних інтервенцій регулятора. Операції з такими коштами фактично виконують перерозподільну функцію.

Скільки валюти продав Нацбанк

У жовтні Національний банк продовжував проводити операції на валютному ринку. За балансовими даними регулятора, протягом місяця він продав $6 051,2 млн і придбав $0,4 млн. Чистий продаж валюти становив $6 050,8 млн.

Крім валютних операцій, Україна здійснювала виплати за державними зобов'язаннями в іноземній валюті. У жовтні на обслуговування та погашення державного боргу спрямували $242,3 млн. Зокрема:

$197,9 млн – на обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$7,2 млн – на обслуговування валютних облігацій внутрішньої державної позики;

$37,2 млн – на виплати іншим кредиторам.

Окремо Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $252,8 млн.

Ще одним чинником збільшення резервів стала переоцінка фінансових інструментів та вплив інших обставин. За жовтень це додало до міжнародних резервів $204,4 млн.

На скільки вистачить резервів України

За оцінкою Національного банку, нинішній обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,2 місяця майбутнього імпорту. У регуляторі вважають, що наявних коштів достатньо для збереження стійкості валютного ринку.

Для порівняння, станом на 1 жовтня 2026 року міжнародні резерви України становили $47 101,8 млн. За вересень вони скоротилися на 3,2% через валютні інтервенції та виплати за державним боргом.

Нагадаємо, у листопаді Національний банк також оприлюднив оновлений макроекономічний прогноз, у якому оцінив перспективи економіки та міжнародного фінансування України.