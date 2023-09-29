Кабмін повідомив, коли економіка України повернеться на довоєнний рівень

На думку заступника міністра, темпи зростання економіки напряму залежать від кількості людей, які повернуться додому

Є декілька кроків, які дозволять навіть перевищити минулі показники за короткий проміжок часу

Заступник міністра економіки Олексій Соболєв заявив в інтерв'ю Укрінформу, що повернути економіку України на довоєнний рівень можна за 4 роки.

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Він підкреслив, що ключовими передумовами для цього буде вступ нашої країни до НАТО та ЄС, а також повернення біженців з-за кордону.

«Ми плануємо за чотири роки повернути економіку на довоєнний рівень та додати ще зростання. За перший рік війни економіка країни скоротилася на 30%, тож маємо за чотири роки перевищити цей показник», – зазначив Соболєв.

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Заступник міністра додав, що чим більше українців повернеться додому, тим вищими будуть показники економічного зростання.

На думку чиновника, Україна має всі шанси стати лідером у «зеленій» металургії, особливо у виробництві «зеленої» сталі.

«До прикладу, у 2026 році в ЄС набирає чинності регуляція CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, механізм декарбонізації економіки), що має в тому числі декарбонізувати європейський металургійний сектор, і це створює економічну можливість для України. Наприклад, ми можемо після війни виробляти декарбонізовану сталь і експортувати її до Європи на вигідних умовах», – заявив Олексій Соболєв.

Крім того, він розраховує на інвестиції та допомогу від партнерів – частиною фінансування стане програма від ЄС, ведуться перемовини з країнами G7, міжнародними фінансовими організаціями та іншими партнерами України.

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«Росія також має компенсувати завдану шкоду людям та інфраструктурі. Конфіскація заморожених активів та виплата репарацій обов’язково відбудуться. Але ми розуміємо, що цей процес не буде швидким, і плануємо відбудову й іншими засобами», - підкреслив чиновник.

Соболєв назвав «дуже важливою складовою відновлення» приватні інвестиції. За його словами, саме бізнес має стати рушійною силою відновлення та розвитку економіки.

«Визначені пріоритетні сектори – агропромисловість, енергетика, логістика, IT, переробна промисловість та інші – це драйвери економічного зростання. В цих сферах Україна може демонструвати швидше зростання, аніж країни-члени ЄС, і стати лідером окремих індустрій. Ми також маємо колосальні потреби у будівництві, виробництві матеріалів та техніки. Ця сфера стрімко зростатиме, і мова не лише про житло, а й про нові індустріальні парки, бізнес-центри, школи, лікарні, мости – можливостей багато», – розповів Олексій Соболєв.