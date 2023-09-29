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Кабмін повідомив, коли економіка України повернеться на довоєнний рівень

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Кабмін повідомив, коли економіка України повернеться на довоєнний рівень
На думку заступника міністра, темпи зростання економіки напряму залежать від кількості людей, які повернуться додому
фото: bank.gov.ua

Є декілька кроків, які дозволять навіть перевищити минулі показники за короткий проміжок часу 

Заступник міністра економіки Олексій Соболєв заявив в інтерв'ю Укрінформу, що повернути економіку України на довоєнний рівень можна за 4 роки.

Він підкреслив, що ключовими передумовами для цього буде вступ нашої країни до НАТО та ЄС, а також повернення біженців з-за кордону.

«Ми плануємо за чотири роки повернути економіку на довоєнний рівень та додати ще зростання. За перший рік війни економіка країни скоротилася на 30%, тож маємо за чотири роки перевищити цей показник», – зазначив Соболєв.

Заступник міністра додав, що чим більше українців повернеться додому, тим вищими будуть показники економічного зростання.

На думку чиновника, Україна має всі шанси стати лідером у «зеленій» металургії, особливо у виробництві «зеленої» сталі.

«До прикладу, у 2026 році в ЄС набирає чинності регуляція CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, механізм декарбонізації економіки), що має в тому числі декарбонізувати європейський металургійний сектор, і це створює економічну можливість для України. Наприклад, ми можемо після війни виробляти декарбонізовану сталь і експортувати її до Європи на вигідних умовах», – заявив Олексій Соболєв.

Крім того, він розраховує на інвестиції та допомогу від партнерів – частиною фінансування стане програма від ЄС, ведуться перемовини з країнами G7, міжнародними фінансовими організаціями та іншими партнерами України.

«Росія також має компенсувати завдану шкоду людям та інфраструктурі. Конфіскація заморожених активів та виплата репарацій обов’язково відбудуться. Але ми розуміємо, що цей процес не буде швидким, і плануємо відбудову й іншими засобами», - підкреслив чиновник.

Соболєв назвав «дуже важливою складовою відновлення» приватні інвестиції. За його словами, саме бізнес має стати рушійною силою відновлення та розвитку економіки.

«Визначені пріоритетні сектори – агропромисловість, енергетика, логістика, IT, переробна промисловість та інші – це драйвери економічного зростання. В цих сферах Україна може демонструвати швидше зростання, аніж країни-члени ЄС, і стати лідером окремих індустрій. Ми також маємо колосальні потреби у будівництві, виробництві матеріалів та техніки. Ця сфера стрімко зростатиме, і мова не лише про житло, а й про нові індустріальні парки, бізнес-центри, школи, лікарні, мости – можливостей багато», – розповів Олексій Соболєв.

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Теги: економіка інвестиції бізнес промисловість фінансування Україна Мінекономіки

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