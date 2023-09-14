Уперше в історії. Чому атака на ворожі кораблі у Севастополі – це новий етап війни

«Ростов-на-Дону» був серед тих підводних човнів, з яких окупанити завдавали ударів по території України крилатими ракетами «Калібр»

Україна не має штатних можливостей для знищення підводних човнів Російської Федерації: ураження субмарини в Криму – виняткове явище

Атакований ЗСУ пункт базування чорноморського флоту у Криму є головною базою окупантів та найбільш захищеним пунктом, тож знищення ворожих кораблів є новим етапом у війні. Операція українських сил є унікальною. Таку думку висловили координатор групи «Інформаційний спротив», військовий оглядач та полковник Костянтин Машовець та ексголовний військовий прокурор України й генерал-майор юстиції Віктор Чумак.

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«По суті, це новий етап у війні, цілком співставний із моментом появи на озброєнні ЗСУ M142 HIMARS та M270 MLRS...» – наголосив Машовець.

Військовий експерт переконаний, що людям, які спланували, підготовили та провели цю операцію варто ставити пам'ятники при житті: усім, хто брав участь – координував (управляв), всебічно забезпечував, сидів за штурвалами літаків.

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Крім того, Росія вперше втратила підводний човен у повномасштабній війні. Це перший підводний човен на європейському театрі воєнних дій, який пошкоджено в результаті бойових дій після закінчення Другої світової війни.

Підводний човен «Ростов-на-Дону» фото з відкритих джерел

Результативний удар України по кораблях Чорноморського флоту РФ у поки що окупованому Севастополі дійсно можливо вважати фантастичним результатом без жодного перебільшення. Мова про виведення з ладу на більш ніж тривалий строк, чи взагалі повне знищення одразу двох кораблів – підводного човна «Ростов-на-Дону» та великого десантного корабля «Минск».

Пошкоджений великий десантний корабель «Минск» фото: російські ЗМІ

І якщо ураження великого десантного корабля відбулось вже втретє, то якраз атака підводного човна є унікальною ситуацією, яка точно вже увійшла в історію. Річ у тому, що Україна не має штатних можливостей для боротьби з підводними човнами РФ.

Самі по собі підводні човни є надскладною ціллю, протидія яким вимагає цілого комплексу засобів, з протичовновими кораблями, літаками та вертольотами, власними субмаринами. Але в Україні зараз нічого з вище перерахованого просто нема.

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Тому єдиною можливістю уразити російських підводний човен – це якраз знищити його у надводному положенні. А враховуючи те, що навіть дизель-електричні субмарини виконують походи у підводному положенні весь час, бо шноркель винайшли ще за часи Другої світової війни, єдине вікно можливостей – це ураження у бухті.

І якраз це й було здійснено українськими льотчиками. І це перше в історії застосування крилатих ракет для ураження підводного човна за всю історію, тим паче одразу результативне. Й це вже не перший випадок, коли Збройні Сили України говорять нові слова у військовій морській вправі, бо до цього вперше в історії українські військові знищили ракетний крейсер та результативно використали морські дрони.

Унікальність української операції полягає саме в ураженні субмарини крилатою ракетою – це вдалося реалізувати вперше в історії.

До слова, орієнтовна ціна субмарини становить $300 млн. «Ростов-на-Дону» був серед тих підводних човнів, з яких Росія завдавала ударів по території України крилатими ракетами «Калібр».

Колишній головний прокурор був упевнений, що поворотним пунктом війни стане час, коли ЗСУ завдадуть удару по севастопольських бухтах чорноморського флоту. Він розповів про багатокрокову операцію ЗСУ: захоплення Зміїного, потім «вишок Бойка», позбавивши росіян «вух і очей», знешкодження ППО західного берега Криму переробленим «Нептуном» і безпосередній унікальний удар, коли крилатою ракетою повітряного базування знищений підводний човен і великий десантний корабель.

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Також Чумак відмітив пілотів: «Як можна було непомітно підлетіти на 200 км від цілі – не уявляю! Ви кращі!»

Нагадаємо, у Севастополі 13 вересня приблизно о 3 год ночі пролунало щонайменше сім вибухів. Згодом російське міноборони й ставленики Кремля в анексованому Криму заявили про удар дронів і крилатих ракет.

Через декілька годин в ГУР МО підтвердили нічну атаку по Севастополю, зазначивши, що там були пошкоджені два кораблі Чорноморського флоту і судноремонтний завод.

Далі у мережі з'явилися супутникові знімки, де можна побачити наслідки після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі. Там були уражені такі судна, як підводний човен «Ростов-на-Дону» та десантний корабель «Минск».

Супутниковий знімок наслідків атаки на судноремонтний завод імені Орджонікідзе у тимчасово окупованому Севастополі фото з відкритих джерел

Зауважимо, Україна використовувала британські крилаті ракети Storm Shadow для масштабного удару по флоту Росії в окупованому Криму. Про це повідомляє Sky News з посиланням на власне джерело.

«Цей випадок є відмінним прикладом того, що можливо завдяки інноваційному мисленню та готовності піти на ризик», – підкреслив командувач британського Королівського флоту, адмірал сер Бен Кі.

Міністерство оборони Великобританії наразі утримується від коментарів щодо можливості використання цих ракет.

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Цікаво, що командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув, чим саме завдали ударів по ворожих цілях.

«А поки окупантів «штормить» і вони досі приходять до тями від нічної бавовни в Севастополі, дякую пілотам Повітряних сил Збройних сил України за відмінну бойову роботу. Далі буде», – написав він у своєму Telegram.

Примітно, що генерал використав слово «штормить», і явно мав на увазі авіаційні ракети Storm Shadow, які не вперше застосовуються для ударів по російських об'єктах.