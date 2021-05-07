Кабмін просять не вводити мито на імпорт кабелів

Збільшення мита приведе до росту закупівельної ціни кабелів, що не передбачено діючими інвестиційними програмами

Громадська Спілка «Розумні електромережі України» просить Міністерство розвитку економіки відмовитись від запровадження мита в розмірі 23,5% на імпорт в Україну кабельної продукції. На думку операторів системи розподілу, що входять до Спілки, це призведе до збільшення на 23,5 % закупівельної вартості кабелів. Через це оператори системи розподілу не зможуть оновлювати мережеву інфраструктуру в обсязі, що передбачає їх інвестиційна програма та Регулятор НКРЕКП.

Громадська Спілка «Розумні електромережі України» вважає, що впровадження мита на імпорт кабельною продукції в розмірі 23,5% негативно позначиться на можливості операторів системи розподілу виконувати роботи з покращення стану електромереж в рамках інвестиційної програми. Члени спілки – 14 операторів системи розподілу(ОСР) в Україні вважають, що збільшення мита приведе до росту закупівельної ціни кабелів, що не передбачено діючими інвестиційними програмами, які затвердив для ОСР Регулятор.

«Занепокоєння викликає той факт, що у зв’язку зі збільшенням закупівельної вартості кабельної продукції, та з урахуванням обмежень, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо підвищення тарифів на електричну енергію для населення, оператори систем розподілу не матимуть можливості виконати інвестиційні програми у обсягах, встановлених Регулятором», – зазначено в листі Спілки до Мінекономрозвитку.

При цьому в Спілці підкреслюють, що українська енергетична інфраструктура дуже потребує модернізації. Близько 50 % електромереж потребують капітального ремонту, реконструкції та повної заміни через їх значну зношеність та хронічне недофінансування робіт з оновлення електричних мереж. Зношеність окремого обладнання енергетичної інфраструктури деяких операторів систем розподілу досягає 70 %.

На думку членів Спілки ОСР введення мита принесе вигоди тільки українським виробникам кабелів - Одеському кабельному заводу «Одескабель» та заводу «Південкабель».

«Мито приведе до обмеження імпорту для інших виробників кабелю, монополізації ПАТ «Одеський кабельний завод «Одескабель», та ПАТ «Завод Південкабель» ринку кабельної продукції та, відповідно, можливості встановлювати на розсуд вказаних компаній вартості кабельної продукції», – зазначають у Спілці.

Зазначимо, раніше Європейська Бізнес Асоціація та Американська торгова палата висловились проти введення мита на кабельну продукцію. На їх думку це негативно позначиться на розвитку енергетичної і телекомунікаційної інфраструктури країни.