Картину, яку Бенксі намагався знищити на аукціоні, продали за рекордну суму

Твір мистецтва був проданий за ціною, що перевищує найвищу оцінку більше ніж втричі

Робота британського вуличного художника Бенксі, яка майже повністю самознищилася після того, як була продана за $1,4 млн, знову була продана за рекордні $25,4 на аукціоні Sotheby's. Про це пише Deutsche Welle.

Згідно з повідомленням, роботи Бенксі «Любов у смітнику», яка раніше мала назву «Дівчина з повітряною кулькою», початково мала вартість $7 млн. Однак Sotheby's заявив, що трюк із подрібненням робить його «найкращим твором мистецтва Бенксі».

фото: WP

Зазначається, що після десятихвилинного аукціону, в якому брали участь дев'ять учасників, твір мистецтва був проданий за ціною, що перевищує найвищу оцінку більше ніж втричі.

У виданні нагадали, що після продажу оригінальної роботи у жовтні 2018 року картина почала самознищуватися у шредері, який був захований в її рамі відразу після закінчення торгів. Нижня частина роботи була порізана, але шредер зупинився до того, як більша частина картини була порізана.

Згодом Бенксі показав підготовку до самознищення своєї картини на аукціоні Sotheby's.