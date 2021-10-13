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    Під картиною Пікассо знайшли зображення оголеної жінки

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    Художник через бідність не міг купувати матеріали для живопису, тому йому доводилося зафарбовувати свої попередні картини - Під картиною Пікассо знайшли зображення оголеної жінки
    Художник через бідність не міг купувати матеріали для живопису, тому йому доводилося зафарбовувати свої попередні картини
    фото Oxia Palus

    Експерти виявили зображення за допомогою рентгенофлуоресцентного аналізу

    Фахівці британської компанії Oxia Palus за допомогою нейромережі відтворили полотно іспанського художника Пабло Пікассо, поверх якого він написав роботу «Сніданок сліпого» в 1903 році. Зафарбовану картину назвали «Самотня оголена, яка сидить» (The Lonesome Crouching Nude), пише CNN.

    Експерти виявили зображення за допомогою рентгенофлуоресцентного аналізу — цей метод дозволяє розділити шари на полотні. Потім нейромережу навчили відтворювати роботу мазками в стилі Пікассо, після чого твір роздрукували на полотні за допомогою 3D-принтера.

    «Сподіваюся, Пікассо був би щасливий, дізнавшись, що скарб, захований ним для майбутніх поколінь, виявлено через 48 років після його смерті і 118 років після того, як картина була схована», – сказав Джордж Канн, фахівець з машинного навчання Університетського коледжу Лондона.

    Експерти вважають, що в той час художник через бідність не міг купувати матеріали для живопису, тому йому доводилося зафарбовувати свої попередні картини.

    Нагадаємо, картину відомого митця Пабло Пікассо Жінка навпочіпки продали на аукціоні в Гонконзі за 24,6 млн доларів. Картина була написана у 1954 році.

    Теги: мистецтво жінка
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    Під картиною Пікассо знайшли зображення оголеної жінки