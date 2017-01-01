Казахстан став найбільшим імпортером українського шоколаду

Україна поставила до Казахстану шоколаду на 18,5 млн доларів

За підсумками 10 місяців 2017 року Україна експортувала шоколаду на понад 118 млн дол. Про це повідомляє «Унн» з посиланням на дані Державної фіскальної служби України. Найбільшою країною-імпортером українського шоколаду є Казахстан. Протягом звітного періоду Україна поставила до Казахстану шоколаду на 18,5 млн доларів. На другому



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Шоколадна продукція

Україна поставила до Казахстану шоколаду на 18,5 млн доларів

За підсумками 10 місяців 2017 року Україна експортувала шоколаду на понад 118 млн дол. Про це повідомляє «Унн» з посиланням на дані Державної фіскальної служби України.

Найбільшою країною-імпортером українського шоколаду є Казахстан. Протягом звітного періоду Україна поставила до Казахстану шоколаду на 18,5 млн доларів.

На другому місці - Білорусь. До Білорусі було поставлено відповідної продукції на 10,8 млн дол.

На третьому - Грузія. Протягом 10 місяців цього року Україна поставила до Грузії шоколаду на 7,7 млн дол.

У той же час за звітний період Україна імпортувала шоколаду на 69,3 млн дол.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прогнозує зростання українського експорту наступного року на 10% - до 55,7 мільярда доларів.