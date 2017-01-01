Казахстан став найбільшим імпортером українського шоколаду
- Сьогодні, 22:10
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Україна поставила до Казахстану шоколаду на 18,5 млн доларів
За підсумками 10 місяців 2017 року Україна експортувала шоколаду на понад 118 млн дол. Про це повідомляє «Унн» з посиланням на дані Державної фіскальної служби України.
Найбільшою країною-імпортером українського шоколаду є Казахстан. Протягом звітного періоду Україна поставила до Казахстану шоколаду на 18,5 млн доларів.
На другому місці - Білорусь. До Білорусі було поставлено відповідної продукції на 10,8 млн дол.
На третьому - Грузія. Протягом 10 місяців цього року Україна поставила до Грузії шоколаду на 7,7 млн дол.
У той же час за звітний період Україна імпортувала шоколаду на 69,3 млн дол.
Нагадаємо, Кабінет міністрів прогнозує зростання українського експорту наступного року на 10% - до 55,7 мільярда доларів.