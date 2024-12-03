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Казахстанський тенге впав до рекордного рівня: все через вплив рубля

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Казахстанський тенге впав до рекордного рівня: все через вплив рубля
Уряд і центральний банк Казахстану вживають «скоординованих заходів для стабілізації валютного ринку», заявив віце-прем'єр-міністр Нурлан Байбазаров
фото з відкритих джерел

Попит на долари посилився після того, як тенге перетнув «психологічний рівень» 500 за долар після падіння російського рубля

Казахстанська валюта впала до рекордно низького рівня в понеділок після того, як центральний банк витратив понад $1 млрд на інтервенції за останні два тижні. Про це повідомляє Bloomberg.

Тенге ослаб до рекордно низького рівня – 530,83 за долар, що призвело до падіння його курсу цього року на понад 13%. Це найгірший показник серед валют регіону після російського рубля, який впав більш ніж на 15%.

Уряд і центральний банк Казахстану вживають «скоординованих заходів для стабілізації валютного ринку», заявив віце-прем'єр-міністр Нурлан Байбазаров.

За його словами, уряд планує звернутися до експортерів з проханням продавати долари, а також очікує притоку іноземної валюти для інвестиційних проектів наступного року, що допоможе підтримати обмінний курс.

Минулого тижня Національний банк Казахстану заявив, що падіння тенге було викликане зміцненням долара в світі і коливаннями цін на нафту, а також державними витратами на інвестиційні проекти, які стимулювали зростання імпорту.

Попит на долари посилився після того, як тенге перетнув «психологічний рівень» 500 за долар після падіння російського рубля, валюти другого за величиною торгового партнера Казахстану, зазначає банк.

Нагадаємо, ситуація з курсом рубля «загалом» під контролем, заявив російський диктатор Володимир Путін на прес-конференції в Астані за підсумками свого візиту до Казахстану. 

«Загалом, на мою думку, ситуація під контролем. І якихось підстав для паніки точно немає. Так, і в нашій країні, і в сусідніх процеси непрості, але вони під контролем, все йде за планом», – сказав Путін (цитата з ТАСС). За словами Путіна, коливання курсу рубля пов'язане з багатьма факторами, зокрема з платежами до бюджету та цінами на нафту.

Нагадаємо, у Росії курс долара 27 листопада зріс до 113 рублів, а курс євро 119 рублів. Востаннє основні світові валюти досягали такого рівня у РФ в середині березня 2022 року.  Падінню сприяє, зокрема, новий пакет санкцій США проти російської економіки, зокрема проти «Газпромбанку» – одного з найбільших постачальників валюти в країні.

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Теги: Національний банк міністр Казахстан валюта

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