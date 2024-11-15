На ринок електромобілів у ЄС чекає криза? Прогноз S&P Global

Дані S&P Global демонструють значне зниження прогнозів по частці електричних автомобілів з батареєю на 2025 рік до 21%

Нові дані від аналітиків S&P Global демонструють погіршення перспектив для ринку електричних автомобілів з батареєю (BEV) в ЄС через економічні умови, що змінюються. Про це пише rua.gr.

Між першим та другим півріччям 2024 року очікування ринку було переглянуто, що призвело до переоцінки тенденцій у ЄС, повідомляє Асоціація європейських автовиробників (ACEA).

Дані S&P Global демонструють значне зниження прогнозів по частці ринку BEV на 2025 рік, з 27% у першому півріччі до 21%. Ця переоцінка сигналізує про серйозне відставання в досягненні цілей викидів CO2 в ЄС на 2025 рік, що безпосередньо пов'язано зі зниженням проникнення BEV на ринок, викликаючи занепокоєння у всіх столицях ЄС, наголошується в офіційній заяві.

Мартін Купка, міністр транспорту Чехії, заявив: «Без цілеспрямованого плану промислової дії для автомобільної галузі та електричних автомобілів ми ризикуємо відстати від США та Китаю. Контроль показує, що ЄС повинен мати більш гнучку систему, щоб автовиробники могли досягти амбітних цілей зниження CO2. Ми повинні гарантувати, що галузь використовує свої прибутки для інвестицій у нові рішення, а не для сплати штрафів».

Стагнація на ринку електричних автомобілів значно збільшує витрати на дотримання норм для виробників, як свідчать дані S&P Global. Наприклад, для досягнення цілей з викидів може знадобитися придбання кредитів у китайських та американських виробників, спрямовуючи платежі до виробників за межами ЄС на шкоду європейській промисловості.

Зігрід де Вріс, генеральний директор Європейської асоціації автовиробників (ACEA), зазначила: «Наростаюча криза вимагає термінових дій. Усі показники вказують на стагнацію ринку електричних автомобілів у ЄС у той час, коли потрібне прискорення. На додаток до невідповідних витрат на дотримання норм для виробників ЄС у 2025 році, під загрозою виявляється успіх усієї політики щодо декарбонізації транспорту...».

У світлі недавніх економічних та геополітичних викликів ACEA вимагає термінового зниження витрат у 2025 році та швидкого перегляду стандартів CO2 як для легких, так і для важких автомобілів, щоб забезпечити конкурентоспроможність промисловості ЄС.

До слова, електромобілі стали популярнішими серед українців. За жовтень 2024 року в Україні продали 5,8 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них – моделі підвищеної прохідності. У десятці моделей-лідерів українського автопрому – одразу 9 позашляхових моделей. Єдиний виняток – Skoda Octavia. Найпопулярніше авто в Україні за жовтень 2024 року – Renault Duster, який знайшов 749 покупців. Друге місце посідає Toyota RAV4 (269 авто), а третє – електромобіль Honda M-NV (188 од.).