Путін оцінив ситуацію з курсом рубля і запевнив, що «підстав для паніки немає» 

Путін «Так, і в нашій країні, і в сусідніх процеси непрості, але вони під контролем, все йде за планом»

Ситуація з курсом рубля «загалом» під контролем, заявив російський диктатор Володимир Путін на прес-конференції в Астані за підсумками свого візиту до Казахстану. Про це повідомляє Медуза.

«Загалом, на мою думку, ситуація під контролем. І якихось підстав для паніки точно немає. Так, і в нашій країні, і в сусідніх процеси непрості, але вони під контролем, все йде за планом», – сказав Путін (цитата з ТАСС).

За словами Путіна, коливання курсу рубля пов'язане з багатьма факторами, зокрема з платежами до бюджету та цінами на нафту. Він додав, що є засоби боротьби з інфляцією без збільшення ключової ставки, але остаточні рішення залишаються за Центробанком.

Нагадаємо, у Росії курс долара 27 листопада зріс до 113 рублів, а курс євро 119 рублів. Востаннє основні світові валюти досягали такого рівня у РФ в середині березня 2022 року. Падінню сприяє, зокрема, новий пакет санкцій США проти російської економіки, зокрема проти «Газпромбанку» – одного з найбільших постачальників валюти в країні.

Центробанк РФ напередодні встановив курс долара на рівні 105 рублів за долар і 110,49 за євро. Прогноз був прописаний у прийнятому Держдумою та Радою Федерації проєкті федерального бюджету.

У листопаді російський міністр фінансів Антон Силуанов говорив, що послаблення рубля сприяє експорту. Міністерство прогнозувало середній курс долара у 103 рублі до 2027 року, писав The Bell. Однак рубль падає швидше за прогнози відомства.

До слова, у серпні російський рубль значно подешевшав проти «токсичних», як вважає влада РФ, але глобально безпечних валют долара США і євро. Причиною такого падіння називають насторожене локальне ставлення до ризиків, що зберігається, а також слабку активність російських експортерів у першій половині календарного місяця.