Публічні особи Словаччини протестують проти проросійської політики прем'єра Фіцо

Державні діячі Словаччини виступили проти участі прем'єра країни у програмі російського телеканалу «Россия 1»

Відомі громадські діячі, письменники, науковці та журналісти Словаччини виступили з протестом проти участі прем’єра Роберта Фіцо в програмі телеканалу «Россия 1». Автори петиції закликають прем’єра усвідомити, що «Словацька Республіка не є його власністю» і що Фіцо «має лише обмежений мандат на керівництво країною». Про це повідомило словацьке видання Sita.

Петицію підписали дипломати Магда Вашарійова та Ростіслав Качер, політологи Александер Дулеба та Григорій Месежніков, соціолог Мартін Бутора, журналістка Соня Гярфашова, економіст Іван Міклош, правник Люція Жітнанська та інші.

Підставою для звернення провідних словацьких дипломатів та громадських діячів стало інтерв’ю Роберта Фіцо російській журналістці Ользі Скабеєвій на каналі «Россия 1». У цій розмові словацький прем’єр, зокрема, зазначив, що з радістю відвідає Москву в травні наступного року для святкування 80-ліття закінчення Другої світової війни. «Так, я буду дуже радий... Маю честь приїхати до Москви для участі у святкуванні 80-ліття закінчення війни, а перш за все – перемоги над фашизмом. Відчуваю, що це мій особистий обов’язок», – підкреслив прем’єр Словаччини.

Роберт Фіцо став першим високопосадовцем Європейського Союзу, який взяв участь у програмі російського телебачення, яку звинувачують у розповсюдженні провоєнної пропаганди.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна готова приєднатися до китайсько-бразильської «мирної ініціативи» щодо завершення війни в Україні після зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні в п'ятницю, 1 листопада.

До слова, Скандальний премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своєю відвертою проросійською позицією, зʼявився на державному пропагандистському каналі РФ – «Россия 1». Цей виступ викликав хвилю обурення. Колишній премʼєр-міністр Словаччини Ігор Матович різко відреагував на виступ чинного прем'єра, назвавши його «тхором», як повідомляє Politico.

Раніше стало відомо, що Фіцо обурився через План перемоги Зеленського на назвав його нереалістичним.