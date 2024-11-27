Російський рубль падає швидше, ніж у березні 2022 року

У листопаді російський міністр фінансів Антон Силуанов говорив, що послаблення рубля сприяє експорту

Рубль падає швидше за прогнози російського міністра фінансів

У Росії курс долара на міжнародному ринку 27 листопада зріс до 113 рублів, а курс євро 119 рублів. Востаннє основні світові валюти досягали такого рівня у РФ в середині березня 2022 року. Про це свідчить дані ресурсу Investing.

113 рублів за долар США Скриншот з сайту Investing.

119 рублів за євро скриншот з сайту Investing

Падінню сприяє, зокрема, новий пакет санкцій США проти російської економіки, зокрема проти «Газпромбанку» – одного з найбільших постачальників валюти в країні.

Центробанк РФ напередодні встановив курс долара на рівні 105 рублів за долар і 110,49 за євро. Прогноз був прописаний у прийнятому Держдумою та Радою Федерації проєкті федерального бюджету.

У листопаді російський міністр фінансів Антон Силуанов говорив, що послаблення рубля сприяє експорту. Міністерство прогнозувало середній курс долара у 103 рублі до 2027 року, писав The Bell.

Однак рубль падає швидше за прогнози відомства. Опитані РБК експерти вказують серед можливих причин скорочення припливу валюти, ціну на нафту і «спекулятивну складову», тобто біржову гру на ослаблення рубля.Bloomberg повідомляв, що влада розраховує, що валюта, що подешевшала, скоротить дефіцит бюджету військового часу.

Рубль падає з початку вторгнення України в Курську область Росії 6 серпня і відтоді втратив приблизно 20% у ціні до долара, свідчать дані LSEG.

Варто зазначити, що рубль стабільно слабшає протягом останніх місяців. Експерти в Росії пояснюють це скороченням експорту, пов’язаним із санкціями та змінами у сировинних котируваннях.

Раніше, у серпні російський рубль значно подешевшав проти «токсичних», як вважає влада РФ, але глобально безпечних валют долара США і євро. Причиною такого падіння називають насторожене локальне ставлення до ризиків, що зберігається, а також слабку активність російських експортерів у першій половині календарного місяця.

Нагадаємо, що з початку 2022 року російські резиденти нагромадили на іноземних рахунках $180 млрд. Такий підрахунок, спираючись на дані статистики Центрального банку РФ, зробив науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге, і опублікував ці дані на своїй сторінці у мережі Х.