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    Керівництво НКРЕКП підняло собі зарплати в два рази, – нардеп

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    Нардепа Кучеренка шокувала зарплатня членів НКРЕКП - Керівництво НКРЕКП підняло собі зарплати в два рази, – нардеп
    Нардепа Кучеренка шокувала зарплатня членів НКРЕКП

    Кучеренко наголосив, що рішення про двократне підвищення зарплати НКРЕКП прийняла самостійно

    Члени НКРЕКП в 2020 році підняли собі заробітну плату в 2 рази до в середньому 2 млн гривень на рік.

    Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

    Подивіться, що відбувається: Бабій – член комісії (задекларувала зарплату) 1,8 млн грн за рік, Кайдаш – член комісії – 2,5 млн. грн за рік., Кривенко – 2,5 млн., Магда – 1,8 млн. Беремо юридичний департамент, голова – 1,8 млн. грн за рік. Департамент ліцензійного контролю – 1,5 млн. грн за рік. Ну це такий цинізм, розумієте. І просто, про яку мораль цих людей може взагалі в цій ситуації у країні, яка воює, яка отримує маленькі пенсії, про яку мораль і професіоналізм може йти мова?», – заявив Кучеренко в ефірі телеканалу «Україна24».

    Він наголосив, що рішення про двократне підвищення зарплати комісія прийняла самостійно. Ці витрати закладені в тарифи на електроенергію, газ, тепло, воду і вивезення сміття.

    «Вони самі прийняли таке рішення. Я, якщо відверто, вже три дні в шоці, бо я от вивчаю, я хочу щоб всі українці зрозуміли – Національна комісія, так званий тарифний регулятор утримується за рахунок нашої з вами плати за електроенергію, за газ, за комуналку, тобто в тарифах сидить їх утримання», – додав Кучеренко.

    За словами нардепа, особливий цинізм в тому, що дії комісії в 2020 році призвели до рекордних збитків державних енергокомпаній, виникненню 81 млрд гривень борів і повному колапсу на енергетичному ринку.

    Теги: НКРЕКП газ тарифи
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