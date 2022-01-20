ЦІни на їжу вибухнуть? Виробники продуктів розказали, скільки вони тепер платять за газ

Відчутне подорожчання газу для українських підприємств почалося у серпні 2021 року

Вітчизняні підприємства вже пів року працюють в умовах різкого подорожчання газу. У матеріалі «Главкома» «50 гривень за куб газу. Як бізнес виживає в шокових умовах» представники різних галузей виробництва розповіли, за якою ціною наразі вони закуповують природний газ та з якого моменту вартість газу стала кризовою для їхніх підприємств.

Холдингова компанія «Хлібні інвестиції» на початку минулого року закуповувала газ за ціною в межах 5 тис. грн за тисячу кубометрів, розповів заступник генерального директора холдингу Олександр Тараненко. «З весни ціна почала зростати, і до жовтня становила вже 27 тис. грн за тисячу кубів. Критичними стали листопад-грудень, у контрактах на постачання природного газу на січень 2021 року фігурують цифри від 47 до 60 тис. грн. За останніх 20 років збільшення вартості газу в рази не було ніколи», – зазначив фахівець.

Голова наглядової ради групи компаній «Молочний альянс» Сергій Вовченко повідомив, що упродовж 2020 року вартість природного газу для компаній холдингу в середньому становила 5,8 тис. грн за тис. кубометрів. У липні 2021 року вона вже досягла 12,5 тис., а критичною стала з серпня, перетнувши позначку 14 тис. грн за тисячу кубів. Наразі «Молочний альянс» купує тисячу кубометрів газу за ціною 43,2 тис. грн.

Перший заступник голови правління комбінату «Тепличний», що спеціалізується на вирощуванні овочів у закритому ґрунті, Євген Чернишенко повідомляє, що якщо у 2020 році підприємство сплачувало 5,6 тис грн за тисячу кубометрів газу, то в січні-квітні 2021 року вона становила вже 9,7 тис. грн. «Криза почалася у липні – коли природний газ коштував вже 17 тис. грн. Серпень – 19,5 тис. грн, жовтень-листопад – плюс-мінус 35 тис. грн, а у грудні вартість газу досягла позначки 45,2 тис. грн за тисячу кубометрів», – підсумував Євген Чернишенко.

Підтверджує ці дані й президент Спілки хіміків України, що об’єднує підприємства-виробники мінеральних добрив, Олексій Голубов. За його словами, наразі вартість природного газу приблизно однакова для всіх галузей – до 45 тис. грн за тисячу кубометрів. А помітно «кусатися» ціни почали із серпня 2021 року, під осінню посівну кампанію.

Нагадаємо, 15 січня почала діяти постанова уряду про продаж за пільговою ціною 20% газу українського видобутку підприємствам, які виробляють соціально значущі продукти харчування. Як вже повідомляв «Главком», до списку виробників продовольства, які отримуватимуть пільговий газ, потрапило 7 тис. підприємств.

17 січня Українська енергетична біржа провела перші торги з продажу природного газу власного видобутку, до них були допущені перші 100 виробників соціальних продуктових товарів. Продавці представили 137 лотів, зі стартовими цінами від 6154 до 17770 грн за тис. кубометрів (середня пільгова ціна на газ склала 11,6 тис. грн). Для порівняння ринкові ціни сьогодні в 4-5 разів вищі. Пільги діятимуть для покупців у період карантину, але не довше ніж до 1 травня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що відомий сирзавод призупиняє виробництво через високі ціни на газ.