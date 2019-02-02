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    Економіка та фінанси

    Китай шість років поспіль лідирує в світі за обсягом споживання золота

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    Китай залишився найбільшим світовим виробником золота - Китай шість років поспіль лідирує в світі за обсягом споживання золота
    Китай залишився найбільшим світовим виробником золота

    Промислове «споживання» золота виросло на 17,48%

    У 2018 році обсяг споживання золота в Китаї зріс на 5,73% в річному обчисленні до 1151,43 тонни, завдяки чому Китай шостий рік поспіль став найбільшим в світі споживачем золота. Про це свідчать опубліковані галузеві дані.

    Згідно з даними Китайського товариства золотопромисловців, в минулому році споживання ювелірних прикрас із золота склало 736,29 т при збільшенні на 5,71%. При цьому споживання золота в злитках зросло на 3,19%, склавши 285,2 т.

    Споживання золота для промислового виробництва та інших цілей виросло на 17,48% до 105,94 т.

    У минулому році обсяг виробництва золота в країні склав 401,12 т, знизившись на 5,87% в річному обчисленні. Проте Китай залишився найбільшим світовим виробником золота 12-й рік поспіль.

    Інвестиційна компанія Noor Capital з Об'єднаних Арабських Еміратів заявила, що придбала у Центрального банку Венесуели близько трьох тонн золота.

    Джерело: Синьхуа

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