Китай шість років поспіль лідирує в світі за обсягом споживання золота



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Китай залишився найбільшим світовим виробником золота

Промислове «споживання» золота виросло на 17,48%

У 2018 році обсяг споживання золота в Китаї зріс на 5,73% в річному обчисленні до 1151,43 тонни, завдяки чому Китай шостий рік поспіль став найбільшим в світі споживачем золота. Про це свідчать опубліковані галузеві дані.

Згідно з даними Китайського товариства золотопромисловців, в минулому році споживання ювелірних прикрас із золота склало 736,29 т при збільшенні на 5,71%. При цьому споживання золота в злитках зросло на 3,19%, склавши 285,2 т.

Споживання золота для промислового виробництва та інших цілей виросло на 17,48% до 105,94 т.

У минулому році обсяг виробництва золота в країні склав 401,12 т, знизившись на 5,87% в річному обчисленні. Проте Китай залишився найбільшим світовим виробником золота 12-й рік поспіль.

Інвестиційна компанія Noor Capital з Об'єднаних Арабських Еміратів заявила, що придбала у Центрального банку Венесуели близько трьох тонн золота.

Джерело: Синьхуа