Білорусь передумала продавати Україні електроенергію

З 8 листопада Україна збиралася наростити імпорт електроенергії з Білорусі в 27 разів

«Біленерго» не збирається укладати нові рамкові контракти з Україною

Гендиректор «Біленерго» Павло Дрозд повідомив, що компанія не експортуватиме електроенергію в Україну. Відповідний лист опублікувала у Facebook експертка з питань енергетики Ольга Кошарна.

«Біленерго» повідомляє, що з листопада 2021 року постачання електричної енергії в ОЕС України на основі раніше укладених рамкових контрактів не здійснюватимуться. Укладання нових рамкових контрактів також не планується», – йдеться у документі.

Лист датований сьогодні, 8 листопада.

фото: olga.kosharna / Facebook

В «Укренерго» у коментарі НВ повідомили, що такого листа не отримували.

«Ми такого листа не отримували і не мали отримувати. Ми не сторона рамкових контрактів. Це питання до учасників ринку», – заявили в держкомпанії.

Натомість «Економічна правда» повідомляє, що листа отримали кілька учасників ринку, зокрема державний Енергоатом.

Напередодні повідомлялося, що з 8 листопада Україна наростить імпорт електроенергії з Білорусі в 27 разів.

Наприкінці жовтня оператор АЕС України компанія «Енергоатом» викупила 885 із 900 МВт потужності міждержавних ЛЕП для імпорту електроенергії з Білорусі у листопаді. Ще 15 МВт придбала компанія «Електро ком'юніті».

Комерційні постачання електроенергії з Білорусі поновилися з 6 листопада. Крім того, у компанії «Енергоатом» заявляли, що розглядають Білорусь як резервний постачальник електроенергії для покриття дефіциту потужності у разі позаштатних ситуацій в енергосистемі.

Білорусь 2 листопада надала Україні близько 3500 МВт аварійної допомоги через дефіцит потужності в українській енергосистемі.

Нагадаємо, Білорусь почала експорт електроенергії в Україну. 6 листопада електроенергія почала надходити в українську енергосистему.

Раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

Як відомо, через нестачу вугілля на вітчизняних ТЕС, Україні довелося закуповувати електроенергію з Білорусі, а також домовлятися про постачання цього виду палива з США.

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