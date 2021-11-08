Коломойському боляче не буде. Оприлюднено план поділу «Укрнафти»

Є ризик того, що державі залишаться борги, а Коломойському – «найласіші генератори кешу»

НАК «Нафтогаз України» розробив план поділу «Укрнафти». За даними джерела видання «Наші гроші», «Нафтогазу», за планом, відійде частина полтавського газового бізнесу «Укрнафти» та весь Захід України (Долинське, Надвірнянське, Бериславське нафтогазові родовища).

«Юрій Вітренко нібито готовий взяти це на баланс, бо у Карпатах же ж екологічна катастрофа, держава має ж рятувати місцеве населення та розвивати занедбане для розбудови країни. На цьому трагічно-рятувальному фоні губиться той факт, що ці родовища вже геть виснажені», – пише ЗМІ.

Натомість олігарх Ігор Коломойський може отримати ліквідні родовища на Сході і Центрі – Ахтирське, Прилуцьке.

«Окрім цього незрозуміло як при поділі буде враховано ситуацію з боргами. Коломойський за останні роки ввігнав «Укрнафту» у борги на десятки мільярдів гривень по фейковим підставам (авансові платежі за нафту, тощо). Плюс очікується рішення українського суду щодо 9 мільярдів кубометрів газу, який «приватівці» хочуть відібрати у «Нафтогазу» по старим боргам. Тож є ризик того, що державі залишаться борги, а Коломойському – найласіші генератори кешу», – припускає видання.

Також зазначається, що даний поділ «від початку не виглядає справедливим».

«Тому складається враження, що його саме таким і придумали для того, аби зірвати розлучення з Коломойським, аби він і далі продовжив паразитувати на взаємоНЕвигідній співпраці з державним мажорітарієм в «Укрнафті». Тим більш, що навіть у «Нафтогазі» вважають, що лондонський суд збереже контроль «приватівців» над «Укрнафтою» завдяки акціонерній угоді часів Юлії Тимошенко. По ній мажоритарні акціонери держави мусять голосувати за голову правління «Укрнафти», якого пропонують міноритарні акціонери Коломойського. І таким чином у компанії, в якій формально більшість акцій належить державі, все рівно оперативний контроль здійснюється ставлениками Коломойського», – додають журналісти.

Раніше колишній бізнес-партнер Коломойского розповів, як олігарх отримає від Зеленського 20 млрд грн за газ.

Нагадаємо, 5 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів, почавши так званий процес «деолігархізації».

Нагадаємо, 24 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Закон критикує опозиція, а також колишній голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

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