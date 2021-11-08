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    Колапс в енергетиці. Тимошенко скликала терміновий «консиліум» (фото)

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    Тимошенко з фахівцями обговорили план невідкладних кроків в енергетиці - Колапс в енергетиці. Тимошенко скликала терміновий «консиліум» (фото)
    Тимошенко з фахівцями обговорили план невідкладних кроків в енергетиці
    фото Юлія Тимошенко/Facebook

    На зустріч з експрем'єркою зібралися колишні міністри енергетики та керівники енергетичних компаній

    Лідерка фракції «Батьківщини» Юлія Тимошенко провела нараду й обговорила з фахівцями невідкладні кроки в енергетиці. Про це нардепка написала на сторінці у Fаcebook.

    «План невідкладних кроків в енергетиці обговорили щойно з визнаними фахівцями галузі. Сьогодні лише швидкі та професійні дії дозволять захисти людей та бізнес, зупинити кризу, створену некомпетентністю та корумпованістю нинішньої влади», ‒ написала Тимошенко і опублікувала фото зустрічі.

    Тимошенко скликала на нараду провідних фахівців енергоринку

    Тимошенко скликала на нараду провідних фахівців енергоринку

    На фото зокрема можна побачити ексміністра енергетики Юрія Продана, Івана Плачкова, ексміністра з питань ЖКХ Олексія Кучеренка та ексглаву «Укргазвидобування» Іллю Рибчича. Також радитися до Тимошенко завітали голова Громадської організації «Експертна рада з питань газової промисловості і ринку природного газу» Леонід Уніговський та колишній заступник міністра енергетики Сергій Чех.

    Нагадаємо, раніше Тимошенко про катастрофічну помилку української влади. Тимошенко зазначила, що влада не закупила дешевий газ улітку, і за це тепер відповість кожен громадянин та кожна компанія.

    До слова, ексміністр Олексій Кучеренко порівняв меморандум щодо тарифів із туалетним папером.

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    Теги: Укргазвидобування Юлія Тимошенко газ бізнес Меморандум ЖКХ Юрій Продан
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    Колапс в енергетиці. Тимошенко скликала терміновий «консиліум» (фото)