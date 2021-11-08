Колапс в енергетиці. Тимошенко скликала терміновий «консиліум» (фото)

На зустріч з експрем'єркою зібралися колишні міністри енергетики та керівники енергетичних компаній

Лідерка фракції «Батьківщини» Юлія Тимошенко провела нараду й обговорила з фахівцями невідкладні кроки в енергетиці. Про це нардепка написала на сторінці у Fаcebook.

«План невідкладних кроків в енергетиці обговорили щойно з визнаними фахівцями галузі. Сьогодні лише швидкі та професійні дії дозволять захисти людей та бізнес, зупинити кризу, створену некомпетентністю та корумпованістю нинішньої влади», ‒ написала Тимошенко і опублікувала фото зустрічі.

Тимошенко скликала на нараду провідних фахівців енергоринку

На фото зокрема можна побачити ексміністра енергетики Юрія Продана, Івана Плачкова, ексміністра з питань ЖКХ Олексія Кучеренка та ексглаву «Укргазвидобування» Іллю Рибчича. Також радитися до Тимошенко завітали голова Громадської організації «Експертна рада з питань газової промисловості і ринку природного газу» Леонід Уніговський та колишній заступник міністра енергетики Сергій Чех.

Нагадаємо, раніше Тимошенко про катастрофічну помилку української влади. Тимошенко зазначила, що влада не закупила дешевий газ улітку, і за це тепер відповість кожен громадянин та кожна компанія.

До слова, ексміністр Олексій Кучеренко порівняв меморандум щодо тарифів із туалетним папером.