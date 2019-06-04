Колишня фірма Фаворова постачатиме «Укртрансгазу» найдорожчий газ



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«Еру Трейдінг» належала Андрію Фаворову у 2018 році, поки він не вийшов з засновників після призначення директором інтегрованого газового бізнесу ПАТ «НАК «Нафтогаз України»

Одна з найвищих цін на газ за результаттами тендерів вийшла в угоді з ТОВ «Еру Трейдінг» вартістю 1,30 млрд грн

Філія «Оператор газотранспортної системи України» АТ «Укртрансгаз» 27 травня за результатами тендерів уклала низку угод на постачання природного газу на загальну суму 3,95 мільярда гривень.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozzoro.

Газ замовлено на 2019 рік для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб філії, що опікується магістральними газопроводами України та транспортуванням газу. В угоді з кожним постачальником визначено ціну на травень, а на решту місяців до кінця року діє формула розрахунку ціни. Травнева ціна є базовою для подальшого перерахунку.

Одна з найвищих цін на газ вийшла в угоді з ТОВ «Еру Трейдінг» вартістю 1,30 млрд грн. Ціна на травень становила 8 467 грн за тисячу кубометрів з урахуванням ПДВ. Єдиним конкурентом на тендері була фірма «LLC Trafigura Ukraine», жоден з учасників торгів не робив кроків на зниження ціни, відтак кінцева вартість угоди виявилась нижчою від очікуваної лише на 2,6%.

«Еру Трейдінг» належить Ярославу Мудрому і Дейлу Перрі (США). До кінця 2018 року її співвласником був Андрій Фаворов, який вийшов с числа засновників після призначення директором інтегрованого газового бізнесу ПАТ «НАК «Нафтогаз України».

«Еру трейдінг» почала вигравати газові тендери «Укртрансгазу» у 2016 році після призначення головою «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

Після призначення Фаворова в «Нафтогаз» «Еру трейдінг» почала поставляти «Укртрансгазу» не тільки газ, а і електроенергію.

У свою чергу Юрій Вітренко, який до листопада минулого року був головним виконавчим директором «Нафтогазу», запідозрив, що у четвертому кварталі 2018 року «Нафтогаз» продавав колишній фірмі Фаворова газ зі своїх сховищ за заниженою ціною. «Нафтогаз» у відповідь замовив «KPMG Advisory GmbH» аудит договорів на продаж газу. Аудитори дійшли висновку, що «Еру трейдінг» не отримувало преференцій від «Нафтогазу».

З-поміж інших компаній, що отримали великі підряди, ТОВ «ДТЕК трейдінг» з групи Ріната Ахметова замовили газу на 0,33 млрд грн. на 4% дешевше від очікуваної вартості. Ціна на травень 8352 грн/тис кубометрів.

Як повідомлялося, у попередні роки найбільші підряди на постачання технологічного палива «Укртрансгазу» отримував «Нафтогаз України». Цього разу держкомпанія з невідомих причин взагалі не подавала заявок на участь у торгах.

Через відсутність достатньої кількості конкурентів «Оператор газотранспортної системи України» у травні був змушений відмінити і оголосити наново 11 закупівель газу на 5,72 млрд грн.