У Нацбанку прокоментували падіння світових цін на нафту і газ



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Ціни на газ у Європі впали до рівня 2006 року

Світові ціни на нафту в травні демонстрували підвищену волатильність, пов’язану з високою геополітичною напруженістю та обмеженою пропозицією на ринку. Про це йдеться в «Макроекономічному та монетарному огляді» Національного банку (травень 2019 року).

Як зазначається в огляді, протягом місяця на ціни в бік зростання тиснули: низькі обсяги виробництва нафти в рамках виконання угоди ОПЕК+, низький експорт нафти Іраном та Венесуелою через санкції США, припинення поставок нафти з Росії в Європу нафтопроводом Дружба через її забруднення, перебої з поставками з країн Близького Сходу через напади на танкери поблизу ОАЕ та загострення конфлікту в Лівії.

Однак за підсумками місяця ціни на нафту знизилися унаслідок загострення торгового протистояння між США та Китаєм, що посилило побоювання щодо перспектив зростання світової економіки, вважать експерти НБУ.

Крім того, ціни на природний газ на європейському ринку знизились до мінімального рівня з 2006 року через високі запаси завдяки теплій зимі та збільшення пропозиції зі США та з території Росії, йдеться в огляді.

Нагадаємо, на світовому ринку нафти триває зниження котирувань, у травні ціни знизилися більш як на 10%. Аналітики називають травень 2019 року найгіршим для нафти за останні сім років.

Напередодні повідомлялося, що ціни на нафту в 2019 році будуть нижчими за прогнозовані раніше через менш динамічне, ніж очікувалося, зростання світової економіки і збільшення нафтовидобутку в країнах, що не входять в ОПЕК. Такий прогноз зробили аналітики ООН.