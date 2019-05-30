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    Суспільство

    Зеленський кардинально «розбереться» з тарифами після виборів - Разумков

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    Президент розуміє, що тарифи, які на сьогодні існують в країні, для багатьох являються &laquo;непідйомними&raquo;, - Разумков - Зеленський кардинально «розбереться» з тарифами після виборів - Разумков
    Президент розуміє, що тарифи, які на сьогодні існують в країні, для багатьох являються «непідйомними», - Разумков

    Йому потрібна буде реально серйозна підтримка по всій вертикалі - починаючи від парламенту і закінчуючи Кабінетом міністрів, - Разумков

    Голова партії «Слуга народу», член команди Зеленського Дмитро Разумков обіцяє, що президент зможе кардинально підійти до питання тарифів для українців тільки після парламентських виборів. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє УНН.

    На питання про те, чи збирається президент розібратися з тарифами для українців, політик відповів: «Так».

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    «Для цього йому потрібна буде реально серйозна підтримка по всій вертикалі - починаючи від парламенту і закінчуючи Кабінетом міністрів. На тих позиціях, на яких сьогодні знаходиться він, знаходиться Адміністрація Президента - ним будуть зроблені окремі заходи з цього питання, але до кардинальних питань він зможе підійти тільки після парламентських виборів», - заявив Разумков.

    За його словами, президент розуміє, що тарифи, які на сьогодні існують в країні, для багатьох являються «непідйомними».

    Нагадаємо, 21 квітня цього року у  Зеленського раптом згадали, що тарифи – не президентська справа. «Це не зовсім прерогатива президента. Якщо ми говоримо про корупційну складову, яка часто лежить в основі тарифів, то позиція президента багато в чому може вплинути на процес. Обіцяти, що це станеться через день-два — (Зеленський — ред.) не може. Це процес, який буде не простим, цей процес доведеться пройти і Зеленському та його команді, і українському народу», — заявив Разумков.

    Раніше у Зеленського запевнили, що МВФ не буде вимагати підвищення цін на газ.

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