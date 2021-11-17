Коломойський хоче отримали від влади державного газу на 250 млрд грн – ексглава СБУ

«Закликаю РНБО провести засідання, присвячене спробам привласнити мільярди кубометрів газу», – Наливайченко

Влада домовляється з Ігорем Коломойським про «мирову» угоду щодо передачі олігарху 9 млрд м3 природного газу вартістю 250 млрд грн, який належить українським громадянам.

Про це повідомив ексглава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко.

«У ці хвилини влада спільно з олігархом пишуть «мирову» угоду щодо 9 млрд м3 газу. Це 250 млрд гривень у сьогоднішніх цінах. Раніше ЗМІ повідомляли про схему на 3,5 млрд м3, але апетити у олігарха та влади зросли. Нову схему на 9 млрд м3 вони хочуть освятити 30 листопада», – повідомив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

З посиланням на офіційні дані державного Нафтогазу, Наливайченко повідомив, що державна компанія уже віддала олігарху 700 млн м3 газу з підземних сховищ.

«Поки влада відволікала увагу суспільства так званим законом про олігархів, олігарху Коломойському уже подарували 700 млн м3 газу на суму 20 млрд гривень. А це бюджет великого українського міста», – наголосив нардеп.

Він закликав правоохоронні органи негайно відреагувати на передачу олігарху 700 млн м3 газу.

«Закликаю РНБО провести спеціальне засідання, присвячене спробам привласнити мільярди кубометрів природного газу з наших підземних сховищ», – підсумував Наливайченко.

Нагадаємо, раніше видання «Наші Гроші» повідомило, що 26 жовтня державний «Нафтогаз» погодився передати газ «Укрнафті», якою керує олігарх Ігор Коломойський. Загальні претензії складають 9 млрд м3 газу на суму 240 млрд грн.

Цей газ було видобуто та використано населенням у 2013-2017 роках, проте документально купівлю-продаж оформлено не було через відмову «Укрнафти» підписувати договори.

У звіті за 1 півріччя 2021 року «Нафтогаз» уже офіційно визнав за Коломойським 700 млн м3 вартістю 20 млрд грн.