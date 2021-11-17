Ціна на газ у Європі оновила рекорд із жовтня

Газ у Європі подорожчав до $1100

Ціна газу в Європі вперше з жовтня перевищила $1100 за тисячу кубометрів

Ціни на газ у Європі знову підскочили. Вперше з кінця жовтня досягли позначки $1100 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі ICE.

Так, вартість грудневих ф'ючерсів на газ за індексом голландського TTF зросла до $1100, що на 17,8 відсотка вище за розрахункову ціну понеділка – $942,3.

Востаннє така ціна газу на біржі була у жовтні.

Приводом для різкого зростання цін стало рішення німецького регулятора Федерального мережевого агентства призупинити сертифікацію газопроводу «Північний потік – 2» з юридичних причин. Це рішення діятиме доти, доки швейцарський оператор проекту Nord Stream 2 AG не створить дочірню компанію для експлуатації німецької ділянки.

Нагадаємо, 16 листопада німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації газопроводу «Північний потік – 2». Для її відновлення необхідне створення компанії-оператора газопроводу відповідно до законодавства ФРН.

Напередодні стало відомо, що Німецький регулятор допустив Україну до сертифікації «Північного потоку – 2».

Раніше Велика Британія закликала Європу не допустити запуску «Північного потоку – 2».

Також глава компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко назвав суму, яку Україна щорічно втрачатиме, якщо газопровід «Північний потік – 2» буде запущено. «Україна втрачатиме близько $2 млрд на рік, якщо «Північний потік – 2» буде запущено, що еквівалентно приблизно півтора відсотка ВВП країни», – заявив Вітренко.

Нагадаємо, стали відомі деталі можливої участі України у сертифікації «Північного потоку – 2».

20 жовтня компанія «Оператор ГТС України« подала заявку німецькому регулятору на участь у сертифікації оператора газопроводу «Північний потік – 2». Тоді Макогон пояснив, що таким чином Україна намагається протистояти запуску проєкту.

Раніше гендиректор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон заявив, що Київ запропонував Росії продовжити газовий контракт на 10-15 років до закінчення угоди, що діє до 2024 року.

Як повідомлялося, Данія підтримала Україну та виступила проти газопроводу.

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