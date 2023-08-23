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Україна націоналізувала два газобетонні заводи російського олігарха Молчанова

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Україна націоналізувала два газобетонні заводи російського олігарха Молчанова
100% корпоративних прав ТОВ «АЕРОК» російського олігарха Андрія Молчанова передано в дохід держави
фото з відкритих джерел

Компанія «Аерок» володіє двома газобетонними заводами в Україні: в Обухові та Березані Київської області

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту, підготовлений за матеріалами ДБР, та стягнув в дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ «Аерок», кінцевим власником яких є Група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова. Про це повідомили на сайті ДБР. 

Компанія «Аерок» володіє двома газобетонними заводами в Україні: в Обухові та Березані Київської області. Слідчі встановили, що українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову. Він є колишнім членом «совета федерации федерального собрания РФ», наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до бюджету країни-агресора. 

«Отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до так званої «материнської компанії» з РФ. Російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора», – йдеться у повідомленні. 

Таким чином за рахунок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави. Ці активи були арештовані й передані в управління АРМА.

У ДБР зазначили, що робота щодо виявлення російського майна в Україні триває.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції за матеріалами СБУ, який постановив передати в дохід України вантажно-пасажирський літак підсанкційної російської корпорації «Ростех». Вартість вантажно-пасажирського літака АН-140-100 становить майже 150 млн грн. До великої війни повітряне судно було передано держпідприємству «Антонов» для здійснення технічних налаштувань, випробувань і подальшого повернення до Росії.

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Теги: АРМА гроші росія Антикорупційний суд

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