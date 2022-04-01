Ахметов розповів, з кого вимагатиме відшкодування збитків, завданих війною

Статки мільярдера зменшилися більш ніж на 45% у порівнянні з початком війни

Бізнесмен наразі в Україні, однак де саме – не розголошує з міркувань безпеки

Олігарх Рінат Ахметов заявив, що його група SCM подасть позови проти РФ щодо відшкодування збитків, завданих військовою агресією. Він впевнений, що Україна «вимагатиме і отримає репарації в повному обсязі». Про це він сказав у коментарі Bloomberg.

«Період напруги між Рінатом Ахметовим і Володимиром Зеленським, здавалося, досяг точки кипіння всього кілька тижнів тому, після того, як президент розкритикував мільярдерів-олігархів за втечу перед неминучим вторгненням РФ. Зараз, у розпал війни, найбагатша людина України Ахметов каже, що повернувся в країну і що вони в одній команді, залишаючи осторонь суперечки», – пише Bloomberg.

«Їх загальним фокусом є Маріуполь, зруйноване місто, де System Capital Management Ахметова має металургійні заводи і де невпинні атаки з боку російських військ залишили близько 170 тис. мирних жителів у пастці без доступу до їжі та води», – додає агентство.

«Вони вмирають від спраги та холоду – це геноцид, – сказав Ахметов у письмовій відповіді на запитання. – Найжахливіше те, що ми не можемо доставити нашу допомогу в Маріуполь і не можемо евакуювати людей, тому що російські війська продовжують обстрілювати та блокувати наші колони з допомогою».

Ахметов відмовився розповісти, де він знаходиться в Україні, з міркувань безпеки.

«Він заявив, що не покине країну і намагається допомогти фінансово і не тільки. За даними Bloomberg Billionaires Index, його статки у $6 млрд зменшились більш ніж на 45% у порівнянні з початком війни.

На двох його металургійних заводах у Маріупольському районі працюють 40 тис. людей. Хоча вони призупинили діяльність, Ахметов сказав, що виплачують у повному обсязі зарплату тим, хто змушений покинути свої домівки. Підприємства СКМ, які забезпечують електроенергію та енергію по всій країні, та його фонд допомагають евакуації та допомагають українській армії», – йдеться у статті Bloomberg.

За словами Ахметова, коли прийде час, група SCM «обов'язково подасть позов до РФ з вимогою відшкодувати всі збитки, завдані російською військовою агресією».

«Я впевнений, що Україна вимагатиме і отримає репарації в повному обсязі», – додав він.

Поки що «всі наші зусилля зосереджені на єдиному важливому – допомогти Україні виграти цю війну, допомогти українцям вижити, полегшити їхній біль і страждання», резюмував Ахметов.

Нагадаємо, раніше Ахметов сказав, що заводи «Метінвест» в разі окупації Маріуполя не працюватимуть.

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