Компанія Ілона Маска стала найдорожчим автовиробником світу



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Компанія Ілона Маска стала найдорожчим автовиробником світу

Загалом же з початку 2020 року ціна акцій Tesla зросла на понад 163%

Виробник електрокарів Tesla, засновником і керівником якого є бізнесмен Ілон Маск, у середу, 1 липня, досяг найбільшої ринкової капіталізації серед інших автовиробників.

Про це повідомляє Reuters.

Так, станом на ранок 1 липня ціна однієї акції Tesla становила 1133 долари, що на 5%, ніж було попереднього дня. Таким чином, ринкова капіталізація Tesla сягла 209,47 мільярда доларів. Це на майже 6 мільярдів більше, ніж у Toyota, яка посіла друге місце.

Загалом же з початку 2020 року ціна акцій Tesla зросла на понад 163%.

Як зазначає Reuters, таке стрімке зростання пояснюється впевненістю інвесторів компанії та її перепозиціонуванням із нішевого виробника в одного з лідерів з виробництва «чистих автівок».

Крім того, з третього кварталу 2019 року Tesla, яка до того кілька років була збитковою компанією, стала стабільно приносити прибуток. У 2019 році сукупний дохід Tesla склав 24,6 мільярда доларів, при цьому компанія виробила 367 200 автівок.

Сам Маск прогнозував, що в 2020 році Tesla вийде на показник у пів мільйона автівок на рік.

Компанія Tesla Ілона Маска випускає електрокари з системою електронного помічника водія.

У 2016 році Маск дав прогноз, згідно з яким через три роки, тобто приблизно в 2019 році, більшість автомобілів буде їздити без водія. Тоді він відводив два роки на розробку таких автомобілів і рік - на прийняття регулюючих документів.